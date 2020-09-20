一切为了人民健康——中部战区总医院党员突击队抗击新冠肺炎疫情记事

江城武汉，洪山脚下，中部战区总医院门诊大楼前的铭文异常醒目：一切为了人民健康。

今年伊始，一场突如其来的新冠肺炎疫情在武汉暴发。为了拯救人民群众的生命健康，位于疫情中心地带的中部战区总医院，抽调2200余名精锐医护人员组成“党员突击队”，全力投入疫情防控阻击战。

数月后，疫散花开，九省通衢的武汉恢复正常。白衣勇士将“人民至上，生命至上”的人间大爱，融进这座英雄的城市，成为永不褪色的记忆。

危难中的担当

1月4日，呼吸内科收治了一位咳嗽不止、浑身乏力的发热病人。因查不出病原体，患者被转至感染科后病情加重，出现呼吸窘迫症状。

有着34年临床经验的感染科主任医师江晓静深知其中危险，仍坚持亲自对患者实施支气管镜检查，并第一时间将病人的灌洗液送到武汉市第三方检测机构。

“疫情是人命关天的大事，党员干部一定要在危难关头勇于担当。”面对突如其来的疫情，中部战区总医院快速启动疫情防控预案，成立了专家组、救治组和保障组，加紧筹划准备。

“当群众生命安全受到威胁的时候，军队医院首先要带头收治病人。”随着疫情的蔓延，越来越多的发热患者来院求诊。院长邢文荣一面组织防疫专家搞好医院自身防护，一面要求科室正常开门诊治。

疫情持续恶化。武汉卫健委请求医院派两支医疗队，分别增援武汉肺科医院和第七医院。为了保证医疗救治水平，一批精锐骨干紧急抽组集结，支援地方医院。

“我是党员，我有抗击非典经验，让我去。”53岁的护士长刘孟丽说，命令下达后，请战书像雪片一样飞往党组织；一个个眼睛布满血丝的党员，在请战书上摁下红手印：“我们是党员，危险岗位就是我们的战位。”

生命挽救生命

把一个个患者从死亡线上拉回来，需要党员医疗骨干冒着生命危险，与时间赛跑，与疫情博弈。

一位危重病人在转运中出现心衰现象，紧要关头，护士方萍毅然摘下起雾的护目镜进行穿刺。当拭子缓缓插入患者鼻咽深处时，剧烈的咳嗽带起的飞沫，连连喷向不足一尺远的医护人员。

医生方庆刚刚走进病房，得知一名新收治患者的心跳呼吸就要停止，来不及戴正压头套，一边按压患者心脏，一边插管上呼吸机……

一名怀孕35周的新冠肺炎危重患者经多次转院，被送到中部战区总医院。当时，患者双肺已严重感染。为了挽救母婴的生命，呼吸、重症ICU、妇产、麻醉、儿科、感控、检验等10余个科室的党员专家参与救治。经过两个小时的紧张手术，一声清脆的啼哭声宣告了一个新生命的到来。令人欣喜的是，母子平安，医护人员均未被病毒感染。

突击队里的战斗队

中部战区总医院抗击疫情的党员突击队里，有一个特殊的战斗队。江晓静、靳桂明、何东初……这些在医疗领域中经验丰富、视野开阔的专家教授和学科带头人，在抗疫一线贡献着他们的知识与智慧，创造了一个又一个生命奇迹，成为抗疫战场上的拳头力量。

大大的黑眼圈、沙哑的声音，医院感染控制科专家靳桂明今年66岁，退休已有6年。疫情之初，患有慢性病的她向医院党委主动请缨：“我参加过抗击非典任务，有20多年的感控经验，疫情防控我来干！”在她的现场指导下，内科楼在48小时内被改造成救治患者的标准病房，为第一时间抢救病人赢得时间。

随着疫情的扩延，越来越多的医护人员参与救治。而新冠肺炎患者病情变化快，救治“窗口期”短，急需医生快速对症治疗。江晓静结合多年临床经验，编写了简明的新冠肺炎诊疗方案。

中西医结合科主任何东初带领团队，将科研搬到抗疫战场，第一时间承担国家重点专项课题，结合过去治疗非典、腺病毒的实践经验，开展中西药结合治疗。后来，他的治疗经验被推广到医院的10个病区。

集智攻关，优化医疗方案，实施“一人一策”的精细化治疗……中部战区总医院的专家党员们将治疗关口前移，从用药时机、剂量、方式等方面，对轻症、重症、急症等不同患者实施密切观察，对每名患者、每次用药都进行详细分析，避免病人向危重型转化。

“党员突击队用血肉之躯，为人民群众的生命健康，筑起一道牢不可破的安全屏障。”中部战区总医院政委卢海波介绍，抗疫过程中，全院发热门诊量达1.3万余人次，新冠肺炎专区累计收治患者831人，治愈出院760人。文/新华社记者 贾启龙 黎 云

（新华社武汉9月19日电）