无限极919养生行走日，全球行走爱好者为公益迈步

9月19日，由中华中医药学会、无限极（中国）有限公司联合发起的“919养生行走日”以线上+线下、全球联动的创新方式，在全球迈步。

中华中医药学会副秘书长刘平认为，在众多健身项目中，行走是最便捷、经济、老少皆宜的健身运动项目。

养生专家也建议，现代人越来越忙碌，专门组织时间、场地开展运动健身越来越难。而人每天都需要行走，随时随地都能开始，相对也更温和安全，是运动健身很好的一种选择。

据活动主办方负责人介绍，除了收获健康，“919养生行走日”还与公益同行。参与者通过活动小程序，在9月19日完成1万步计步目标，就能为“希望工程·无限极快乐足球”公益项目捐步；依据总步数，无限极联合“万步荟”将捐出相应的公益物资，用于支持中国贫困地区青少年足球运动的推广和发展。每一位参与者、行走的每一步，都将为中国贫困地区孩子们的健康成长奉献爱心。

无限极（中国）市场副总裁薛守春在活动中表示，携手中华中医药学会发起“919养生行走日”，希望能够推动养生行走和全民健身的普及，帮助大家提升身体素质和免疫力，一起创造健康美好生活；也希望更多人一起关注落后地区的孩子的健康成长，助力中国公益事业的发展。