热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

“贴秋膘”是“以肉补膘”？健康“贴秋膘”攻略来了

2020年09月19日10:38 来源：人民网-人民健康网

编者按：俗语说：“夏天过后，无病三分虚”，漫长的“苦夏”里，许多人的饮食节律都不太规律，也因为炎热夏季，许多人的胃口也不是太好，为了将夏季的“亏空”补回来，很多地方就有“贴秋膘”的习俗。传统的“贴秋膘”是指在秋季多吃肉，“以肉补膘”。但对食物丰富，品类众多的当下，“贴秋膘”还是需要“以肉补膘”吗？

健康“贴秋膘”攻略

1. 清淡饮食

烹饪方式尽量选择蒸、煮、炖等方式，忌用重油重盐等调料对肉进行再次加工，吃的过于油腻，还会引起胃肠道的不适，适得其反。

2. 少吃肥肉

肥肉中甘油三酯含量较高，如果食用过多，可能会导致肥胖、高血压、高血脂等疾病的发生，所以应尽量选择瘦肉、水产品，补充优质蛋白，增强抵抗力。

3. 均衡搭配

食用肉类时，可搭配高膳食纤维的食物，如新鲜蔬菜、薯类等，既解油腻、减少脂肪和胆固醇的吸收，还可以促进胃肠蠕动，加快食物的消化。

现在我们的生活物资极端丰富，而且现在许多人的饮食结构不合理，导致各种慢病缠身，如果此时再以传统的 “以肉补膘”方式来“贴秋膘”，则对身体并非有益。我们只需保证均衡膳食、荤素搭配、多吃绿叶蔬菜、补充优质蛋白，忌暴饮暴食、大油大荤，就能健康进补、增强体质，健康“贴秋膘”。

三类人群慎“贴秋膘”

1. 肥胖、高血压、高血脂患者

此类人群在秋季若盲目增加肉类的摄入，可能会导致疾病的加剧，所以不用刻意增加进食量，以鱼虾等肉类为主，增加不饱和脂肪酸的摄入，均衡清淡饮食，加强锻炼即可。

2. 痛风患者

处于发作期的患者，应严格限制肉制品的摄入；处于缓解期的患者，可适当食用肉类，烹饪方法以水煮为主，但是不能喝肉汤，这样对尿酸水平的影响不会太大。

3.老年人、儿童

老年人和儿童本身胃肠道比较脆弱，若盲目进补，可能会增加胃肠道负担，不利于食物消化吸收，所以在进补的同时要注重消食养胃，可适量选择山楂、小米等食物。

最适合 “贴秋膘”食物

1. 莲子百合羹

润肺补肺，祛除余热，是安神凝气的佳品。

2. 莲藕排骨汤

开胃清热，提高食欲，还可以增强免疫力。

3. 板栗烧鸡

健脾养胃，抑制血压升高，加快脂肪代谢。

（作者：湖北省第三人民医院临床营养科住院医师 张蕾；湖北省第三人民医院临床营养科主任、主治医师 王萧怡）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

孩子们返校迎来秋冬季 除了防疫还要防什么？   因疫情影响，沉寂半年之久的校园再次热闹起来，但学校由于人群密集，出现传染病的机会较高，专家表示，防控传染病是维持正常教学秩序、保障广大师生健康的重要条件，世界疫情还没有停下脚步，开学后我们除了防疫还要防什么？ 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn