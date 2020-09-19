尿路感染，泡枸杞玫瑰茶

尿路感染多见于女性，40岁以下发病率约为男性的8~10倍，影响工作生活，有苦难言。中医认为，尿路感染属于“淋证”范畴，以小便频数短涩、淋沥刺痛、小腹拘急隐痛为主症，经久不愈多与肝相关。人们工作压力大，长期紧张焦虑，往往出现肝气不舒、肝失疏泄、气火郁结于膀胱。治疗难治性尿路感染，应以疏肝为主。今天介绍一款药茶，可有效消除肝郁，并缓解肝郁导致的尿路感染。

取枸杞6克、玫瑰花3克、玳玳花3克，三者混合，用400毫升热水冲泡，每天饮用2~3次。方中，玫瑰花气味芳香，具有疏肝解郁、和血散瘀的功效。玳玳花，又叫枳壳花，具有疏肝、和胃、理气的功效。枸杞滋补肝肾，现代药理研究发现，它还能抗疲劳、抗抑郁、提高机体免疫力。三味合用，共同发挥疏肝作用，且无毒副作用，还具有一定美容作用，适合女性饮用。

尿路感染患者生活中还应该做到以下几点：清淡饮食，忌辛辣油腻、烟酒浓茶，宜多食水果蔬菜；多饮水、勤排尿、避免憋尿，有助于稀释尿液，冲洗尿道，降低致病微生物浓度；特别注意外阴清洁，定时清洗，勤换内裤和卫生护垫等。▲