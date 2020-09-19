土豆烧牛肉、土豆红烧肉、大盘鸡……口感绵软的土豆在为这些菜增色的同时，可能也会让你的血糖在大快朵颐时快速升高。因为，口感越面的土豆，淀粉含量可能越多，淀粉糊化可能越充分，从而升高血糖。土豆口感面不面跟哪些因素有关呢？

一是品种。现在市场上有黄心和白心两种颜色的土豆，一般来说，黄土豆的淀粉含量比白土豆多，口感较白土豆绵软细腻，升糖指数也较白土豆高。二是老嫩程度。新土豆往往吃起来很面，老土豆口感相对爽脆。三是烹调方法和时间。土豆加醋烹调会比较爽脆，蒸炖、做成泥等比较绵软。烹调时间越长，口感越面。四是温度。与土豆冷食相比，热着吃时口感更面。土豆放凉有利于产生抗性淀粉，降低升糖指数。

因此，对于血糖高的人来说，吃土豆要注意以下几点：第一，建议选择比较脆的、烹调起来不容易软烂的品种；第二，烹调时可以选择醋溜、清炒的方式，并尽量减少烹调时间；第三，做熟之后稍微放凉再吃。最后，需要特别提醒的是，土豆是主食，炒土豆丝等不能替代蔬菜。《中国居民膳食指南（2016）》推荐，成人每人每天摄入谷薯类250~400克，其中包括土豆在内的薯类为50~100克。如果吃了土豆做的菜肴，就要相应减少米饭量。▲