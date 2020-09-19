秋天一到，南瓜纷纷上市。近几年，贝贝南瓜特别火，它是从日本引进的南瓜品种，因具有“香甜的板栗口感”而备受推崇，但市面上仿冒“贝贝南瓜”的也不少。

真正的贝贝南瓜，有以下几个特点：第一，外形颜色偏灰绿，像蒙了一层雾似的。瓜棱深，瓜瓣鼓鼓的，用指甲掐一下瓜，掐不出什么印子，这说明成熟度够，水分少，吃起来自然就“面”。第二，切开后，瓤少肉厚且紧实；蒸熟了瓜皮用手一撕就能下来，瓜肉干爽。第三，口感兼具南瓜的甜香和栗子的粉糯，几乎没什么水分，吃着面，甚至有点噎得慌，可味道却又香又甜。此外，由于成本、运输等原因，根正苗红的贝贝南瓜均价在15~25元一斤。因为水分含量低，贝贝南瓜不适合炒或烤着吃，更适合蒸着吃：水开后放南瓜，中火蒸20分钟左右即可。除了贝贝南瓜，市场上常见的南瓜还有以下几种。

绿皮南瓜。它与贝贝南瓜比较像，但色泽更鲜亮，皮是油绿油绿的。口感上，虽和贝贝南瓜同样细腻，有面感，但水分略多，甜度中等，可以把它切小块，用来熬糖水喝，非常滋润。

金色小南瓜。也叫“小金瓜”，皮黄瓤白，口感跟土豆类似，瓜肉软嫩，味道淡，适合再添加一些调料入菜，或是挖盖去瓤当成小盅，用来盛菜。

橙皮大南瓜。它是万圣节里最常见的南瓜，长相越“老”越好吃，用手指甲掐一下，掐不动的品质更好一些。橙色的南瓜在削皮去籽之后，可以用来做奶油蘑菇汤、焗南瓜、南瓜饼等美食。

老南瓜。形状为椭圆形、长长的，市场上基本上都是切块分开卖。其筋络的口感明显，有膳食纤维的咀嚼感，味道不算特别甜，适合炒着吃。▲