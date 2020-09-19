这四类人今年最该打流感疫苗

今冬是否会出现流感与新冠肺炎共同“作祟”的可能？打了流感疫苗会不会与新冠疫苗起冲突？哪些人最推荐打流感疫苗？去年已经打过了今年还需要打吗……

日前，中国疾控中心发布最新版《中国流感疫苗预防接种技术指南（2020-2021）》（以下简称《指南》），对今冬我国面临的防疫形势、接种流感疫苗的作用等做了说明，同时更新了本年度三价和四价流感疫苗组份，以及流感疫苗的接种建议。与此同时，北京市的流感疫苗接种工作也将于9月下旬陆续展开。针对公众关心的上述问题，今天就给您带来权威解答。

流感遭遇新冠 今冬或现叠加流行

流感是流感病毒引起的对人类健康危害较重的呼吸道传染病，流感病毒抗原性易变，传播迅速，每年可引起季节性流行，在学校、托幼机构和养老院等人群聚集的场所可发生暴发疫情。数据显示，每年流感季节性流行在全球可导致300万-500万重症病例，29万-65万呼吸道疾病相关死亡。

特别是今年，全球新冠疫情严重流行态势仍将持续。最新版《指南》中明确提出，今冬明春可能会出现新冠疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的情况。而接种流感疫苗是预防流感的最有效手段，可以减少流感相关疾病带来的危害及对医疗资源的占用。

中国疾病预防控制中心生物安全首席专家武桂珍，在9月14日晚央视《新闻1+1》连线中也提到，“新冠早期症状和流感会有相似的地方，一个是季节，再加上它们症状相似，所以我们希望大家能够注射流感疫苗，也防止在发生感染以后，临床在识别上有一些困难”。

流感疫苗的安全和有效性已经得到证实。原则上，接种单位应为≥6月龄所有愿意接种疫苗且无禁忌证的人提供免疫服务。往年，我国推荐孕妇、6月龄-5岁儿童、60岁及以上老年人、慢性病患者等流感高风险人群和医务人员为优先接种人群。不过，结合今年新冠疫情形势，为尽可能降低流感的危害和对新冠疫情防控的影响，《指南》推荐按照优先顺序对重点和高风险人群进行接种，分别是医务人员；养老机构、长期护理机构、福利院等人群聚集场所脆弱人群及员工；重点场所人群；以及其他流感高风险人群。

流感疫苗与新冠疫苗不冲突

9月14日晚，央视《新闻1+1》连线中国疾病预防控制中心生物安全首席专家武桂珍，针对流感疫苗接种、新冠疫苗研究进展等问题，回应了社会关切。针对有网友关心打了流感疫苗，等新冠疫苗上市后再接种新冠疫苗是否会有冲突的问题，武桂珍介绍，两种疫苗可以一起打，一点也不冲突。

那么，打了流感疫苗是否会对预防新冠肺炎也有一点作用？对此，武桂珍表示，流感疫苗和新冠疫苗预防的完全是两种疾病。流感疫苗对预防流感会有效益，新冠疫苗是对新冠预防会有效益。如果打了流感疫苗，避免了流感，则更容易保持健康，避免因患了流感出现发烧等症状。在目前全球防控新型冠状肺炎病毒的大背景下，可以减少就诊发热门诊的机会，不仅对个人有益，对医疗机构的冲击也小。

此外，针对鸡蛋过敏是否能接种流感疫苗的问题，最新版的《指南》中提出，《中华人民共和国药典》（2015版和2020版）均未将对鸡蛋过敏者作为禁忌。我国常用的流感疫苗中的卵蛋白含量测量显示含量最高不超过140ng/ml，没超过药典规定。美国ACIP自2016年以来开始建议对鸡蛋过敏者亦可接种流感疫苗。

流感疫苗需要每年接种

去年已经打过流感疫苗了，今年还用再打吗？当然啦！《指南》中提到，为保证接种人群得到最大程度的保护，即使流感疫苗组份与前一季节完全相同，不管前一季节是否接种流感疫苗，仍建议在当年流感季节来临前接种。换句话说，流感疫苗需要每年接种。

此外，疫苗效果研究证实了重复接种的必要性。据香港特区对2012-2017年连续五个季节儿童住院病例中流感疫苗效果的分析估计，流感疫苗接种后每个月效果约下降2%-5%，接种后0.5-2个月时疫苗效果估计为79%，至接种后7-9个月时疫苗效果仅余45%。此外，一项系统综述比较了连续两个季节接种、仅本季节接种、仅上一季节接种和两个季节均未接种的流感疫苗效果，结论支持无论上一季节接种状态如何，本季节都应重新接种流感疫苗。

值得一提的是，北京市还鼓励老年人23价肺炎球菌多糖疫苗与流感疫苗联合接种。根据政策，北京年满65周岁、具有北京户籍或社保卡的老年人，可以免费接种这两种疫苗。23价肺炎球菌疫苗5年内只需接种1剂，不需要年年接种。

北京9月下旬启动流感疫苗预约接种

北京市疾控中心副主任庞星火介绍，北京市的流感疫苗接种工作将分阶段、分批实施。

接种时间 第一阶段接种工作定于9月下旬开始，主要面向自费接种人群。

第二阶段接种工作主要面向免费接种人群，分三个批次进行。第一批次定于10月上旬开始，主要面向中小学校（含中等专业学校）学生；第二批次定于10月下旬开始，主要面向60岁以上京籍老年人；第三批次定于11月中旬开始，主要面向重大活动应急保障人员（含新冠肺炎疫情防控一线人员）。

预约方式 考虑到今年的新冠疫情防控形势，今年流感疫苗采取预约接种制度。各区负责组织辖区中小学校、养老机构、村/居委会等单位与辖区预防接种门诊做好免费人群接种工作的预约和对接。有接种意愿的市民可通过网络、电话、现场预约等多种预约方式在预防接种门诊进行预约接种。

接种地点 全市各区常规免疫预防接种门诊负责提供自费及免费流感疫苗接种服务。根据要求，各区将提前公布接种门诊及提供接种服务的医疗机构名单；中小学校的学生，可以由学校统一组织，在学校接种流感疫苗；针对集体单位职工的集中接种需求，可以选择合适场所设置临时接种点。 文/本报记者 李洁

快来看 你是不是疫苗接种优先人群

近期发布的《中国流感疫苗预防接种技术指南》提出，全人群对流感普遍易感，且孕妇、婴幼儿、老年人和慢性病患者等高危人群感染流感后危害更为严重。今年，《指南》推荐按照优先顺序对重点和高风险人群进行接种。具体建议如下：

医务人员 包括临床救治人员、公共卫生人员、卫生检疫人员等，医务人员接种流感疫苗既可预防个人因感染流感导致工作效率低下或缺勤影响医疗机构运转，又可有效避免传染流感给同事或患者，保障和维持医疗机构的正常接诊和救治能力。

养老机构、长期护理机构、福利院等人群聚集场所脆弱人群及员工 对以上人员接种流感疫苗，可降低此类集体场所聚集性疫情发生的风险，减少新冠疫情排查难度和工作量。

重点场所人群 托幼机构、中小学校的教师和学生，监所机构的在押人员及工作人员等所在的工作单位，都是容易发生流感和新冠暴发疫情的重点场所，对此类场所人群接种流感疫苗，可降低人群罹患流感风险和流感聚集性疫情的发生。

其他流感高风险人群 包括60岁及以上的居家老年人、6月龄-5岁儿童、特定慢性病患者、6月龄以下婴儿的家庭成员和看护人员，以及孕妇或准备在流感季节怀孕的女性，降低此类高危人群罹患流感及感染后发生严重临床结局的风险。

（1）60岁及以上的居家老年人：患流感后死亡风险最高，也是新冠感染后重症和病死的高危人群，是流感疫苗接种的重要目标人群。虽然较多证据表明，现有流感疫苗在老年人中的效果不如年轻成年人，但疫苗接种仍是目前降低老年人罹患流感的最有效手段。

（2）6-23月龄的婴幼儿：患流感后出现重症的风险高，流感住院负担重，应优先接种流感疫苗。

（3）2-5岁儿童：流感疾病负担也较高，且该年龄组儿童接种流感疫苗后，其免疫应答反应通常优于2岁以下儿童。

（4）慢性病患者：心血管疾病（单纯高血压除外）、慢性呼吸系统疾病、肝肾功能不全、血液病、神经系统疾病、神经肌肉功能障碍、代谢性疾病（包括糖尿病）等慢性病患者、患有免疫抑制疾病或免疫功能低下者，患流感后出现重症的风险很高，应优先接种流感疫苗。

（5）6月龄以下婴儿的家庭成员和看护人员：由于现有流感疫苗不可以直接给6月龄以下婴儿接种，该人群可通过母亲孕期接种和对婴儿的家庭成员及看护人员接种，以预防流感。

（6）孕妇或准备在流感季节怀孕的女性：国内外大量研究证实，孕妇罹患流感后发生重症、死亡和不良妊娠结局的风险更高，国外对孕妇在孕期任何阶段接种流感疫苗的安全性证据充分。但由于国内缺乏孕妇接种流感疫苗的安全性评价数据，我国上市的部分流感疫苗产品说明书仍将孕妇列为禁忌证。为降低我国孕妇罹患流感及严重并发症风险，今年新版《指南》建议孕妇或准备在流感季节怀孕的女性接种流感疫苗，孕妇可在妊娠任何阶段接种。

文/本报记者 李洁