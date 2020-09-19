北京“三医联动”改革渐入良性循环

随着国家医保药品目录和药品谈判动态机制的实施，纳入医保报销范围的贵重药品不断增多，其中包括一些适于长期门诊治疗、费用较高的药品。医保基金能够采购更多质量有保证、价格更合理的药品，这让北京市有底气不断扩大门诊疾病报销范围和用药报销品种。改善医疗服务没有止境，不断提升人民群众在医疗保障领域的获得感和幸福感也没有止境。

北京市医疗保障局日前公布三项新政，为医疗用药减负。相关新政策包括重性精神病等6种疾病纳入北京市医保门诊特殊疾病范围，增加恶性肿瘤门诊治疗、肾透析两种门诊特殊疾病用药报销品种，以及对罗沙司他胶囊等9种贵重药品门诊用药按固定比例支付等。新政策将于今年10月1日起正式实施，适用于北京市城镇职工、城乡居民等参保人员。（相关报道见06版）

此次北京市实施医保减负新政，将进一步减轻群众用药负担。门诊特殊疾病报销新增6种疾病，这意味着罹患相关疾病的患者因病情需要进行门诊检查、治疗及使用相关的200余种药品均可按住院费用标准报销。将重性精神病等6种疾病纳入门诊特殊疾病病种后，本市医保门诊特殊疾病病种扩充到17种。新政还增加了两种门诊特殊疾病用药报销品种，以及对9种贵重药品门诊用药按固定比例支付，新报销政策执行后，相关患者门诊治疗药品费用负担将大幅减轻。

此次减负新政是北京医保领域改革的新成果。近年来，北京医保体制改革不停步，与此同时，北京市民医疗用药减负也不断推进。北京市持续完善与首都功能相适应的多层次医疗保障体系，大力推动基本医疗保险、大病保险和医疗救助的紧密衔接。截至2019年，本市已将城镇职工医保住院报销封顶线由30万元提高至50万元，将城乡居民医保住院封顶线由20万元提高至25万元，对城乡居民困难人员大病保险起付线降低50%，报销比例提高5个百分点。

北京市去年还启动了医耗联动综合改革。耗材养医与药品养医问题一样，一直备受社会关注。按照过去的政策，小到止血纱布、注射针头，大到心脏支架，作为医用耗材医院销售可单独收费加成5%到10%。北京相关改革取消了医用耗材加成，同时降低大型仪器设备开展的检验项目价格，提升中医、病理、精神、康复、手术等体现医务人员劳动价值的项目价格。医耗联动综合改革目前已取得了扎实成效，减轻了群众医疗费用负担，满足了市民多样化卫生健康需求。

北京近年来在减轻群众医疗费用负担方面取得的一系列改革成果，与医保体制改革、卫生体制改革和药品流通体制改革“三医联动”改革协同推进有着紧密关系。实行医疗、医保、医药“三医联动”改革以来，医保部门在抗癌药谈判降价、医保目录调整、集中带量采购等工作上连打漂亮仗，为解决“看病贵”“药价贵”问题打开了突破口。国家医疗保障局数据显示，试点地区用的中选药品总体平均降幅52%，单个药品有些降幅达到了96%。北京作为国家组织药品集中采购和使用试点城市，首先享受到了改革的红利，患者用药负担也因此显著降低。

此次北京市实施医保减负新政，意味着本市“三医联动”协同效应持续发挥，改革已渐入良性循环。随着国家医保药品目录和药品谈判动态机制的实施，纳入医保报销范围的贵重药品不断增多，其中包括一些适于长期门诊治疗、费用较高的药品。医保基金能够采购更多质量有保证、价格更合理的药品，这也让北京市有底气不断扩大门诊疾病报销范围和用药报销品种。

目前相关改革已经取得不少成绩，患者用药负担明显降低，参保就医人数稳步增长，医疗保障覆盖范围进一步扩大。放眼未来，北京市医改的路程还很长——加强分级诊疗制度建设，强化门诊服务、促进医患沟通，加大力度建设紧密型医联体和健康联合体……改善医疗服务没有止境，不断提升人民群众在医疗保障领域的获得感和幸福感也没有止境。（本报评论员 樊大彧）