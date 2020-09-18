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鱼跃医疗举行“携爱攻坚，助力凉山州贫困村”捐赠仪式

2020年09月18日16:43 来源：人民网-人民健康网

今日，鱼跃医疗举行了“携爱攻坚，助力凉山州贫困村”捐赠仪式，向贫困村捐赠2100台鱼跃新款电子血压计，助力凉山州脱贫攻坚。

今年7月，鱼跃医疗董事长吴光明一行前往凉山考察。在考察途中得知，凉山州贫困村卫生室缺乏医疗保障产品后，吴光明当即决定捐献电子血压计，为贫困村村民健康尽一份力。

据鱼跃方面介绍，为了保障这批扶贫物资妥善抵达，鱼跃特派物流专车前往凉山州政务中心。目前，这批电子血压计已抵达各贫困村。

鱼跃医疗相关负责人表示，未来鱼跃医疗仍将持续关注扶贫事业，积极履行社会责任，践行企业公益使命。

据介绍，鱼跃长期专注医疗，始终坚持“让科技律动生命”的使命。在公司发展的同时，积极参与捐资助学、环保救助、医疗急救、扶贫赈灾等公益行动。在抗击新冠疫情的战役中，为火神山、方舱医院供应医疗物资，用行动践行了企业公益使命。

(责编：许晓华、杨迪)


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