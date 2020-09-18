医疗队员走进贫困户开展义诊活动

9月16日，烟台市莱阳中心医院援渝医疗队张智、祝绍磊、赵连浩、高日可四名队员参加了由巫山市官渡镇卫生院、巫山市人民医院、重庆市陆军医学中心联合举办的健康扶贫大型义诊活动。

据医疗队员讲述，尚家村地处巫山市官渡镇西南方，海拔一千二百多米，是官渡镇地势最偏远、海拔最高的山村，人员居住比较分散，成年人多外出打工，村里老年人居多，经过三小时的车程，终于到达了尚家村。“当时天空飘着零星小雨，气温下降，但丝毫未减当地群众的就医热情，早早围到了村委会的门口。”医疗队员说。

义诊现场，医疗队员认真为当地居民量血压、血糖，查体并详细询问他们的身体状况，耐心细致地分析病情，讲解卫生保健知识、注意事项、饮食安全、合理用药等卫生常识，宣传健康扶贫政策，认真解答了关于常见病、多发病的预防诊治及愈后疑难问题，并对问诊、体检中发现的问题提出治疗意见。

活动结束后，医疗服务队还深入行动不便患者和贫困户家中，为老人们送上了健康宣教、义诊和温暖。医疗队详细询问了他们的病史、近况，进行相应的健康体检，把药品送到老人的手中，指导用药说明，实现了送政策、送知识、送健康、送服务、进家庭。

据悉，此次义诊活动，受到当地村民一致好评，让群众在家门口就能享受到三级医院的医疗服务，使精准帮扶工作取得实效，让重庆百姓感受到了山东人的温暖情意。