上海大学推出“小鸟胃”专属餐

【浪费可耻 节约为荣】

生煎标准份价格3元4只，小份价格1.5元两只；炸酱粉标准份价格13元，小份7元；芹菜鲜肉馅、大白菜鲜肉馅的水饺，大份8元16只，小份4元8只……在精致小份菜窗口，能“单独数”的美食都将个数标得明明白白，不能“计数”的佳肴也分大小份摆盘，一目了然，“点菜点少，不够再添”，同学们在这样的标语下排成长队。

近日，话题“上海大学食堂推出‘小鸟胃’专属餐”上了微博热搜，截至9月13日，阅读量已达2.8亿。高校食堂的“小份菜”“半份饭”用餐方式火了。

评论“胃口大的人也狂喜，可以一次吃好多种了”有5万赞，“建议全国推广”也有3.9万赞；还有“省钱”“不怕吃不完了”“浪费少”等评价不一而足，甚至还有营养师在话题下评论说：“‘小鸟胃’专属餐非常值得推荐，可以解决晚餐怕吃太多，不吃又可能导致营养不均衡的问题。‘小鸟胃’专属餐不仅可以减少食物摄入量，选择也会更多样一些。”

转变供餐理念，“小份”推动健康饮食，大家都说好的背后，是上海大学细致到边边角角，全流程厉行节约的“系统工程”。

上海大学结合各食堂特征设计了食堂特色宣传海报和标语，张贴在每个食堂的显眼位置，号召全体师生将“光盘”切实落实到行动中，营造“浪费可耻，节约为荣”的氛围。

创建党员示范岗，引领节粮作表率。每位党员在光盘行动中明身份、亮承诺、做示范，引导师生争做“光盘”行动践行者，更提高了党员自身的节俭意识。

在食堂收碗处设立监督专员，志愿者佩戴“光盘围裙”、胸章，友情提醒减少浪费和倾倒行为，同时主动沟通、问询意见，反馈给食堂后厨，从源头上提升菜品口味，减少餐饮垃圾体量。食堂对相关菜品根据意见进行了口味调整和改良，饭菜更可口了，“光盘”越来越多了。

上海大学后保部部长梁亮表示，在2020年9月开学后，小份菜供应已推广至全校20个食堂，未来，上海大学还考虑如何让“小鸟胃”专属餐覆盖到所有窗口。（记者 孟歆迪）