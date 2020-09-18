热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

上海大学推出“小鸟胃”专属餐

2020年09月18日09:31 来源：光明日报

　　【浪费可耻 节约为荣】

　　生煎标准份价格3元4只，小份价格1.5元两只；炸酱粉标准份价格13元，小份7元；芹菜鲜肉馅、大白菜鲜肉馅的水饺，大份8元16只，小份4元8只……在精致小份菜窗口，能“单独数”的美食都将个数标得明明白白，不能“计数”的佳肴也分大小份摆盘，一目了然，“点菜点少，不够再添”，同学们在这样的标语下排成长队。

　　近日，话题“上海大学食堂推出‘小鸟胃’专属餐”上了微博热搜，截至9月13日，阅读量已达2.8亿。高校食堂的“小份菜”“半份饭”用餐方式火了。

　　评论“胃口大的人也狂喜，可以一次吃好多种了”有5万赞，“建议全国推广”也有3.9万赞；还有“省钱”“不怕吃不完了”“浪费少”等评价不一而足，甚至还有营养师在话题下评论说：“‘小鸟胃’专属餐非常值得推荐，可以解决晚餐怕吃太多，不吃又可能导致营养不均衡的问题。‘小鸟胃’专属餐不仅可以减少食物摄入量，选择也会更多样一些。”

　　转变供餐理念，“小份”推动健康饮食，大家都说好的背后，是上海大学细致到边边角角，全流程厉行节约的“系统工程”。

　　上海大学结合各食堂特征设计了食堂特色宣传海报和标语，张贴在每个食堂的显眼位置，号召全体师生将“光盘”切实落实到行动中，营造“浪费可耻，节约为荣”的氛围。

　　创建党员示范岗，引领节粮作表率。每位党员在光盘行动中明身份、亮承诺、做示范，引导师生争做“光盘”行动践行者，更提高了党员自身的节俭意识。

　　在食堂收碗处设立监督专员，志愿者佩戴“光盘围裙”、胸章，友情提醒减少浪费和倾倒行为，同时主动沟通、问询意见，反馈给食堂后厨，从源头上提升菜品口味，减少餐饮垃圾体量。食堂对相关菜品根据意见进行了口味调整和改良，饭菜更可口了，“光盘”越来越多了。

　　上海大学后保部部长梁亮表示，在2020年9月开学后，小份菜供应已推广至全校20个食堂，未来，上海大学还考虑如何让“小鸟胃”专属餐覆盖到所有窗口。（记者 孟歆迪）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

孩子们返校迎来秋冬季 除了防疫还要防什么？   因疫情影响，沉寂半年之久的校园再次热闹起来，但学校由于人群密集，出现传染病的机会较高，专家表示，防控传染病是维持正常教学秩序、保障广大师生健康的重要条件，世界疫情还没有停下脚步，开学后我们除了防疫还要防什么？ 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn