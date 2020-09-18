专家：幼儿园防疫难点和应对办法

幼儿园的防疫难点是什么？应对办法有哪些？

中国疾控中心学校卫生中心主任、北京大学儿童青少年卫生研究所教授马军表示：

幼儿园疫情防控的特点主要是保护年龄小、抵抗力差的儿童。

防疫重点有两方面。一方面是由于新冠肺炎疫情，孩子在这大半年的时间都是居家生活，现在要重新返回到幼儿园，所以需要重新适应幼儿园的生活、学习；另一方面，秋冬季节是呼吸道传染病的高发季节。对于儿童来讲，容易出现感冒、发热等情况。如何让孩子们尽快适应幼儿园的生活，并且减少呼吸道传染病、感冒、发热的情况发生，就显得尤为重要。

托幼机构防疫的难点，如果幼儿出现如流行性感冒、普通感冒等秋冬季节常见传染病，可能都会有发热、咳嗽的症状，这些症状与新冠肺炎的症状类似，如何去区别、鉴别形成病症的原因，存在一定困难，所以对新冠肺炎疫情防控，也会带来非常大的困难。

在幼儿园，新冠肺炎的防控，包括秋冬季节呼吸道传染病的防控，最有效的就法就是提高幼儿的身体抵抗力，有效预防流感等呼吸道传染病，而且幼儿园要建立快速、科学、有效的应急处置机制。

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