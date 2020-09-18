脑洞大开？日本宇都宫推出饺子形状口罩

中新网9月17日电 据日本放送协会(NHK)报道，随着新冠疫情蔓延，佩戴口罩日益成了日常生活中必不可少的一件事。近日，日本国内以“饺子城”著称的栃木县宇都宫市，推出了一种设计成饺子形状的口罩。

据报道，在当地有一个名为“宇都宫饺子会”的组织，这是一个由大约80家饺子店等加盟的行业协会，该组织从8月底开始推出“宇都宫饺子口罩”。

报道称，这种口罩用棉布制成，外侧的褶子形状让人联想到饺子的褶子，另外还印有代表宇都宫的“宇”字。口罩内侧用抗菌加工的纱布缝制，颜色也被设计成当地饺子的米色和棕色两种。

据介绍，这种口罩每只售价980日元(约合人民币63元)，在实体店铺和网店均有售。目前，实体店铺的销量为每天20只左右，而在网店，每周销量能达300多只，该组织正在研究增加口罩产量。

一位家住宇都宫市的40多岁女顾客在实体店铺购买了这种“饺子口罩”，她说，“我今天才知道这种口罩，觉得很有意思，我想送给远方的朋友。”

宇都宫饺子会理事铃木章弘说，“现在佩戴口罩已经是理所当然的事情，我们认为口罩也该逐渐彰显个性。不仅可以吃饺子，还能佩戴饺子口罩，愿饺子常伴大家左右。”