疫情围城下的云南瑞丽：物资充足 信心依然

9月13日，云南省瑞丽市新增2例缅甸输入新冠肺炎确诊病例，后因爆出这两人实为偷渡者而引发广泛关注。瑞丽市于14日晚间宣布，无特殊情况不得进出城区，时间暂定一周，全市城区人员居家隔离。

中新社记者于14日中午抵达疫情围城下的瑞丽。连日来，记者观察到，这座因中缅边境贸易而繁荣的小城并未因疫情而显得慌乱。

“货源充足，不用屯菜”

经营土鸡养殖公司的高炫，每天都要安排车辆将土鸡运往瑞丽的各家超市、菜市场和顾客家中。这几天，有不少顾客急切地向他询问，能否多订购一些鸡肉。高炫在微信朋友圈说：“我这里的土鸡供应充足，大家不用扎堆屯菜，以免引起恐慌，政府会优先解决老百姓的吃饭问题的！”

高炫的底气来自于瑞丽市应对疫情的一系列保障措施。15日，瑞丽市新冠肺炎疫情防控工作指挥部出台规定：对因运送医疗物资、生活用品、农副产品等需进入瑞丽的货物车辆，由各卡点进行登记、检查，扫码、测体温后，给予放行。

相关规定保证了高炫养鸡场的饲料和土鸡运送，也保障了瑞丽全市有效运转和居家隔离市民的正常生活。

16日，瑞丽大兴量贩超市货物充足，并且每天会进行补货。按规定每个家庭每三天可出门一次采买生活物资的市民在出示云南健康码、接受体温测量后，有序进入超市进行购物。

“网络上称瑞丽‘全城买菜、超市搬空’的说法属于谣言！”瑞丽市政府常务副市长杨仕勇说。他介绍，目前瑞丽市内生活物资、医疗物资等均有一定量储备，物价平稳。“瑞丽的7家大型超市现有生活物资库存均能保障在不进货的情况下维持7天以上，即使出现货物短缺，所需物资也能够在3天内从周边地区补足。”

翡翠直播暂停 “粉丝”情谊不断

瑞丽市发生新冠肺炎疫情境外输入病例后，第一时间暂停了珠宝翡翠直播和交易活动。在瑞丽翡翠直播界小有名气的主播朱哥却没有丝毫的担忧，“因为不是第一次遇上因为疫情暂停直播的事情了。”

2020年初，新冠肺炎疫情刚刚在中国暴发时，瑞丽也曾暂停珠宝翡翠直播交易，时间长达一个月。“当时我真的是非常焦虑，最担心的是‘粉丝’流失和人气下滑。”朱哥说。在恢复翡翠直播后，朱哥用两个月时间把直播间的交易量恢复至疫情前的水平并稳步提升。

“虽然翡翠直播暂停了，但直播间里来自全国各地的‘粉丝’们一直在关心我们的健康和瑞丽的疫情。”朱哥说，“还有‘粉丝’要给我们寄口罩。”

瑞丽市与翡翠主产国缅甸接壤，是中国珠宝玉石集散地之一。近年来，网络直播带货在玉石翡翠行业兴起，把缅甸的翡翠、瑞丽的主播和中国各地的玉石爱好者紧紧联系在一起。

朱哥对待疫情的态度十分乐观：“我想等疫情过去，不管是翡翠直播，还是瑞丽的其他行业，一定会迅速恢复、加速腾飞！”

“将与外籍人士一道，携手共渡难关”

17日凌晨，瑞丽市卯相社区的一处广场依然灯火通明。来自大理州、盈江县等地的十余名医护人员正连夜为社区居民做核酸检测。

缅甸女孩翁康也在市民中排队等待接受检测，系在腰间的笼基(缅甸服饰)让她在队伍中十分显眼。不会讲汉语的翁康低头默默排在队伍尾端，显得有些紧张。在得到雇主艾瑞庆的耐心安抚后，她的情绪渐渐轻松起来。

艾瑞庆是瑞丽本地人，他雇佣翁康当保姆已有8年。“我们跟翁康相处的时间很长，对待她也像对待亲人朋友一般。”在接到核酸检测通知后，艾瑞庆带着一家老小和翁康一同来到了核酸检测点。

瑞丽于15日启动城区全员免费核酸检测，其中也包括居留瑞丽的所有外籍人士。

“瑞丽是一座开放之城、魅力之城，长期在瑞丽生活和工作的外籍人士为瑞丽的经济社会发展作出了贡献，是我们的朋友、邻居。”中共瑞丽市委书记龚云尊在17日下午举行的新冠肺炎疫情防控新闻发布会上表示，“我们相信疫情终将过去，我们将与在瑞丽外籍人士一道，携手共渡难关，为建设开放、自信、美丽的瑞丽贡献力量。”(韩帅南)