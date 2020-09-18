健康中国行动：传播好经验好做法 全国在行动

9月17日上午，健康中国行动——各地行品牌传播活动在北京启动。健康中国行动推进委员会秘书长兼办公室主任、国家卫生健康委员会副主任于学军出席活动并宣布健康中国行动专网正式上线、健康中国行动——各地行品牌传播活动正式启动。

启动仪式上，健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫健委规划司司长毛群安介绍了健康中国行动有关工作进展情况。他表示，国家卫健委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党中央、国务院决策部署和全国推进健康中国行动电视电话会议精神，在孙春兰副总理的指导下，认真履行健康中国行动推进委员会办公室职责。推进委员会办公室设在国家卫生健康委，下设综合组、宣传组、指导组、监测组、考核组，承担推进委员会的日常工作；设立了专家咨询委员会，为健康中国行动推进实施提供技术支持；设立了15个专项行动工作组，分别负责健康知识普及、合理膳食、全民健身等15个专项行动的具体实施和监测工作。地方层面，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团均已印发健康中国行动实施意见，成立或明确了协调推进机构，并根据各地文件要求，组织成立本地区的专家咨询委员会和专项行动工作组。健康中国行动组织架构基本成形。一年来，健康中国行动推进办统筹协调各地、各有关部门推进实施15个专项行动，为深入推进健康中国行动的落地实施举旗定向、谋篇布局。

各专项行动工作组按照年度重点任务，深入推进各项工作。印发《国家健康科普专家库管理办法（试行）》，发布国家健康科普专家库第一批成员名单共1065人，启动国家健康科普资源库建设；印发国民营养计划、无烟党政机关建设、出生缺陷防治院前医疗急救服务等相关文件；下发儿童青少年心理健康行动、校园食品安全守护行动等工作方案，统筹推进近视防控；发布高血压健康管理规范、上消化道癌人群筛查及早诊早治技术方案等技术性文件，加强基层肺功能仪、AED等硬件配备，推广标准化代谢疾病管理中心建设；加快社会心理服务体系建设试点、尘肺病康复站试点建设，探索优秀经验做法；开展无障碍环境市县创建，研究设计社区医养结合能力提升工程；推动免疫规划信息系统建设，提升健康服务信息化水平；倡导推动居家健身、推广科学方法，为公众提供自我维护健康技能。

各地也结合实际积极探索创新。上海市健康促进委员会办公室主任、上海市卫生健康委员会副主任张浩介绍了健康上海工作的开展情况。出台了全国第一个省级中长期健康行动方案——《健康上海行动（2019-2030年）》。各区结合区域发展定位制定具体行动方案，目前16个区均已出台行动方案。实施首批40个健康上海行动重点项目，目前进展顺利，成效明显，例如向全市800多万户家庭发放居家健康知识读本。

健康湖北工作领导小组办公室主任，湖北省卫健委党组成员、副主任柳东如介绍了健康湖北工作的开展情况。出台了《关于推进健康湖北行动的实施意见》《健康湖北行动（2020-2030年）》，把爱国卫生运动融入疫情防控，实施十大行动和五进活动，动员群众参与无疫街道、社区、小区建设，把疫情防控、爱国卫生运动、疾控机构与社区联动机制纳入基层社会治理，出台了疫后重振补短板强功能“十大工程”三年行动方案。

健康报社党委书记、社长邓海华在介绍健康中国行动专网筹建的具体情况时表示，目前上线的专网为1.0版本，重点规划两大主题。一是晾晒行动账本，包括行动的重大意义、十五个专项行动、地方动态、主要指标等，让公众对于各部委、各地方在推进行动中的作为一目了然；二是提供权威科普信息，倡导每个人是自己健康第一责任人的理念，传播权威靠谱的科普信息，助推公众提升健康素养，践行健康生活方式。

作为健康中国行动的参与者与践行者，新华网副总裁杨庆兵表示，即将启动的健康中国行动--各地行品牌传播活动，新华网将作为承办和牵头单位，协同各大媒体同仁们共同挖掘各地健康中国行动的成果和经验。

国家卫生健康委有关司局、有关直属和联系单位相关负责同志出席了现场会议。各省（区、市）及新疆生产建设兵团卫生健康委相关负责同志通过视频连线参加了启动仪式。