大力弘扬伟大抗疫精神

2020年，骤然袭来的新冠肺炎疫情，打破了我们平静的生活。面对肆虐的疫情，中国人民并没有被吓倒。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，14亿人民万众一心、众志成城，经过艰苦奋战，付出巨大代价，有效遏制曾经肆虐的疫魔，中国新冠肺炎疫情防控人民战争、总体战、阻击战取得重大战略成果。

9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向国家勋章和国家荣誉称号获得者颁授勋章奖章并发表重要讲话。“在这场同严重疫情的殊死较量中，中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。”习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话，令网友们非常感动，在网上引发热烈反响。

大家纷纷表示，要在全社会大力弘扬伟大抗疫精神，使之转化为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的强大力量。网友“藏果冻的小火龙”在自己的微信朋友圈中说：“此时此刻，我为自己生而为中国人感到无比的骄傲和自豪。此生当不负国！”

点赞抗疫精神——

“为了保护人民生命安全，必须不惜一切代价！”

习近平总书记指出：“在保护人民生命安全面前，我们必须不惜一切代价，我们也能够做到不惜一切代价，因为中国共产党的根本宗旨是全心全意为人民服务，我们的国家是人民当家作主的社会主义国家。”

中国政府言出必践。

在这场没有先例可循的大考中，我们交上了令人赞叹的“中国答卷”：用1个多月的时间初步遏制疫情蔓延势头，用2个月左右的时间将本土每日新增病例控制在个位数以内，用3个月左右的时间取得武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果，进而又接连打了几场局部地区聚集性疫情歼灭战，夺取了全国抗疫斗争重大战略成果。

从出生仅30多个小时的婴儿到100多岁的老人，从在华外国留学生到来华外国人员，每一个生命都得到全力护佑，人的生命、人的价值、人的尊严得到悉心呵护。网友“默然无语”感叹：“这是中国共产党执政为民理念的最好诠释！这也是中国人民敬仰生命的人文精神的最好印证！祖国好样的！”

9月8日，人民日报官方微信公众号发布题为《人民至上》视频，回顾了过去几个月的抗疫过程。视频播放量迅速突破百万，点赞破3万。网友“LUCK”用了8个字进行评价：“生命至上，人民至上。”网友“超越梦想”说：“伟大的中国人民，一切都会好起来的。”网友“富”感慨说：“寒冬已过去，感恩伟大的祖国，伟大的人民！”网友“程钰清”动情地说：“祖国万岁！”

9月11日，中央电视台新闻中心新媒体官方账号“央视新闻”发布了一条视频新闻，在视频中，新冠肺炎治愈患者李荣祥在接受采访时说：“人民至上，生命至上，党和国家不惜一切代价救助每一个病人，我自己感受颇深。作为一名老年患者、重症患者，为了治好我的病，医生们带着我转战两个医院，整个治疗过程长达70余天，是党和国家还有前来支援的医生给了我第二次生命，给了我现在的幸福生活。”

视频中，另一位新冠肺炎治愈患者郑剑飞对此也深有感触：“我深深感到，人的生命、人的价值、人的尊严，得到悉心呵护。在我病重的时候，是护士每天一勺一勺喂我，让我活了下来。当我失去信心的时候，是他们鼓励我，让我重新获得了战胜病魔的力量。现在我好了，我想感谢他们，感谢祖国。”

9月9日，人民网转载的人民日报文章称，中国的抗疫斗争，充分展现了中国精神、中国力量、中国担当。我们要在全社会大力弘扬伟大抗疫精神，使之转化为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的强大力量，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利而不懈奋斗！

人民日报新媒体中心之前制作的一部短片《8分钟回顾武汉重生历程》在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会之后再次刷屏，湖北省武汉市育才怡康小学将其作为今年所有年级学生的开学第一课进行播放。“孩子们都很感动，特别是高年级的孩子。”怡康小学的王俊老师对本报记者说，“习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的讲话令我们既感动又振奋。作为一名武汉人，在抗疫期间看到了许多无私无畏奉献的人。感谢逆行的医护人员，感谢奋战一线的社区工作者，感谢默默辛劳的环卫工人，感谢所有为武汉加过油，出过力，担过心的亲人们。在党的领导下，我们无惧病魔，勇往直前。我们也希望孩子们知道幸福的生活来之不易，一定要好好学习，健康成长，未来报效祖国。”

点赞党的领导——

“中国人民最可靠的主心骨”

习近平总书记指出：“抗疫斗争伟大实践再次证明，中国共产党所具有的无比坚强的领导力，是风雨来袭时中国人民最可靠的主心骨。中国共产党来自人民、植根人民，始终坚持一切为了人民、一切依靠人民，得到了最广大人民衷心拥护和坚定支持，这是中国共产党领导力和执政力的广大而深厚的基础。”

9月12日，人民网转载人民日报评论员文章《中国人民最可靠的主心骨》，文章表示，党与人民风雨同舟、生死与共，始终保持血肉联系，是党战胜一切困难和风险的根本保证。正是因为有中国共产党领导、有全国各族人民对党的拥护和支持，中国才能创造出世所罕见的经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹，我们才能成功战洪水、防非典、抗地震、化危机、应变局，才能打赢这次抗疫斗争。历史和现实都告诉我们，只要毫不动摇坚持和加强党的全面领导，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，永远保持党同人民群众的血肉联系，我们就一定能够形成强大合力，从容应对各种复杂局面和风险挑战。

9月11日，中国文明网转发光明日报题为《为抗疫英雄点赞 为民族复兴奋斗——社会各界热议习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话》的文章。“习近平总书记的重要讲话，体现了中国共产党始终坚持以人民为中心的价值追求和全心全意为人民服务的根本宗旨，振奋人心、催人奋进。”沈阳建筑大学党委书记董玉宽在文章中说，“我们将坚持在疫情防控等考验中砥砺爱国之志、弘扬爱国之情、实践报国之行，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”

9月14日，新华社在百度平台的官方账号转发了人民日报的评论员文章《抵御风险挑战的根本保证》，文章写到，抗疫斗争伟大实践再次证明，中国特色社会主义制度所具有的显著优势，是抵御风险挑战、提高国家治理效能的根本保证。这次抗疫斗争有力彰显了我国国家制度和国家治理体系的优越性，只要坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，善于运用制度力量应对风险挑战冲击，我们就一定能够经受住一次次压力测试，不断化危为机、浴火重生。

点赞抗疫勇士——

“为我们的国家筑起一道生命的长城！”

习近平总书记指出：“各条战线的抗疫勇士临危不惧、视死如归，困难面前豁得出、关键时刻冲得上，以生命赴使命，用大爱护众生。”

9月8日，新华网发表题为《唱响新时代的“英雄赞歌”》的评论，文章称，“沧海横流，方显英雄本色”。在抗击疫情的艰难过程中，这句话被无数次提及。英雄，就是明知前方危险依然挺身而出，就是明知前路艰难依然勇往直前，就是在关键时刻能冲得上去，就是在危难关头能豁得出来。面对新中国成立以来我国遭遇的这次传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件，英雄的中华儿女义无反顾一路逆行、全力以赴永不言退、以命相搏守护希望，以无私、无畏、无悔的英雄气魄，以无以计数的勇敢与牺牲，淋漓尽致地诠释了英雄本色，充分展现了中国人民的平凡与伟大。

9月9日，人民日报官方微信公众号发表了题为《真·大型追星现场！钟南山凯旋，昨夜这一幕幕刷屏了》的新媒体文章。文章写到，9月8日晚，荣获“共和国勋章”的中国工程院院士、广州医科大学附属第一医院国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山，从北京乘机返回广州。在广州医科大学，钟南山受到师生们的夹道欢迎，这阵仗堪称“大型追星现场”。“南山风骨，国士无双！”师生们高喊着这句话，高举着亮灯的手机，现场宛若一片星光海洋。

这位年过八旬的老者，在被授予“共和国勋章”之后，依然坚持请战，“希望把中国抗疫的工作继续抓下去”。

“这才是我们应该追的星！感动！向您致敬！”网友“芹菜”说。

同样是9月9日，新浪网转载解放军新闻传播中心融媒体稿件《致敬新时代最可爱的人》。文章写到，“人民英雄”国家荣誉称号获得者张伯礼、张定宇、陈薇，平和的面孔下是他们的坚毅担当与舍生忘死的无畏。72岁的天津中医药大学校长张伯礼院士在武汉做了胆囊摘除手术，手术后第3天，他就投入紧张的抗疫工作中，“我把胆留在武汉了，不后悔！”湖北省卫健委副主任、武汉市金银潭医院院长张定宇乐观面对渐冻症，同时间赛跑、与病魔较量，“我一定要为我们的病人，为我们的城市，为我们的国家筑起一道生命的长城！”

文章称，每一位战斗在抗疫一线的白衣战士，都值得我们投去尊敬的目光。

点赞白衣执甲——

“他们的名字和功绩将永远铭刻在共和国的丰碑上！”

习近平总书记指出：“广大医务人员是最美的天使，是新时代最可爱的人！他们的名字和功绩，国家不会忘记，人民不会忘记，历史不会忘记，将永远铭刻在共和国的丰碑上！”

面对突如其来的严重疫情，广大医务人员白衣为甲、逆行出征，舍生忘死挽救生命。全国数百万名医务人员奋战在抗疫一线，给病毒肆虐的漫漫黑夜带来了光明，生死救援情景感天动地！54万名湖北省和武汉市医务人员同病毒短兵相接，率先打响了疫情防控遭遇战。346支国家医疗队、4万多名医务人员毅然奔赴前线，很多人在万家团圆的除夕之夜踏上征程。

9月9日，中国新闻网转载了光明日报的《医疗界人士热议习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话》的文章。

“新时代最可爱的人的称呼，是国家和人民对我们所有医务工作者的最大肯定和褒奖！”“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号获得者、江西省景德镇市第二人民医院感染科主任徐立新在文章中说。

“习近平总书记的重要讲话既让我备受鼓舞，又让我感受到肩上的重担。”在文中，“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号获得者、首都医科大学附属北京天坛医院副院长周建新认为，这个表彰并不仅仅是针对某一个个人，而是对医务工作者这个职业的认可，是对千千万万面对疫情勇敢逆行的医务工作者的肯定和激励。

“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号获得者、首都医科大学宣武医院重症医学科主任姜利也在文中如此解释他们的职业和工作：“医生的使命就是治病救人，有条件的情况下要去救，没有条件、条件不够，想办法创造条件也要去救。”

同日，中国青年杂志在其网易号上发表题为《白衣执甲，不负荣光》的主题文章，文章中，全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、贵州省遵义市湄潭县人民医院急诊科护士杜富佳在接受采访时说：“此次获得表彰，对我更多是一种鞭策和激励。在今后工作中，我将立足本职岗位，以更高标准要求自己，不断提升医护专业水平，更好地为患者服务。”