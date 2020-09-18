秋日里，不少人会受到鼻咽干燥、干咳少痰、皮肤干燥等一系列恼人症状的“骚扰”。这些现象就是典型的“秋燥”。秋燥是人在秋季感受燥邪而发生的疾病，又分为“温燥”和“凉燥”。前者见于初秋天气尚热或久晴无雨的时候，后者则开始于深秋天气转凉之时。

秋燥中，咽喉和鼻子是最容易判断身体是否干燥的地方。症状较轻的会出现声音嘶哑、喉咙疼痛以及口腔溃疡等。咳嗽最为常见，声哑气喘，特别容易于夜晚发作，进而无法安心入睡，还有些体质差的人会带着这种秋咳一路持续入冬。鼻子也会干燥敏感。由于鼻黏膜附着丰富毛细血管，干燥会导致血管脆性增加，进而导致鼻子出血。还有些人的表现就是流鼻涕打喷嚏。皮肤在入秋后也特别容易干燥、瘙痒甚至皲裂。如果经常会抓挠皮肤、舔舐嘴唇，说明肌肤已经缺少水分了。

这个时候最重要的事情就是要补水，除了每天多喝水，还有什么能缓解秋燥呢？根据中医五行理论，五行中的木、火、土、金、水，分别与五脏中的肝、心、脾、肺、肾和五色中的青、赤、黄、白、黑相对应。也就是说，肺脏与白色都属金，肺与白色相对应，故吃白色食物可收到养肺润燥的作用。

白色食物常见的有杏仁，是我国应用已久的一种药食俱佳的食物。《本草纲目》说杏仁之用有三：“润肺也，消食积也，散滞气也。”杏仁有两种，一种味苦，名为苦杏或北杏，多用于治疗；一种味甜，名为甜杏或者南杏，专供食用。

白色食物中还有雪梨，梨自古被尊为“百果之宗”，有润肺、止咳、消痰、降火等功用。在秋季若因气候过度干燥，继而出现口渴、便秘、干咳等，或因内热导致烦渴、咳喘及痰黄等症状，可多食梨。但是体质虚寒者不宜生吃梨，必须隔水蒸过、煮汤，或与药材清炖亦可，若有长期腹泻症状的人，也不宜多吃梨，因水梨性寒，多食腹泻加剧。

白萝卜，民间有“十月萝卜赛人参”的说法。《本草纲目》对萝卜称赞有加，称其为“蔬中最有益者”，白萝卜能消食健脾顺气。白萝卜汁可以润肺清热、化痰平喘和中。

甘蔗味甘，平，无毒，主下气和中，助脾气，利大肠，消痰止渴，除心胸烦热，有滋阴润燥、和胃止呕、清热解毒之功效，对于因阴液不足所导致口干、咳嗽痰少、大便秘结等症，可利用多食甘蔗来改善症状。热性病饮生蔗汁最好，喻为“天生复脉汤”。但甘蔗汁煮热则性转温，有温补功效。

银耳，味甘淡、性平，无毒，入肺、胃、肾三经，具有生津润肺、益气活血、滋阴养胃、补脑强心的作用，适用于肺热咳嗽、肺燥干咳、胃肠燥热、便秘等症。银耳被誉为长生不老药、延年益寿品，具有滋润而不腻滞的特点，对体虚、久病初愈、不宜用其它补药的病人及阴虚内热、内热而有出血倾向者更为适用。

此外，白色食物还有山药、荸荠、茯苓、白芝麻、莲藕等，人们按照自己的口味和喜好选择就好。

对付秋燥的饮食良方除了多吃白色食物，还有“朝朝盐水，晚晚蜜汤”。喝白开水，水易流失，若在白开水中加入少许食盐，就不那么容易流失了。白天喝点盐水，晚上则喝蜜水，这既是补充水分的好方法，又是秋季养生、抗衰老的饮食良方，同时还可以防止因秋燥而引起的便秘。

（作者系北京朝阳中医医院副主任医师）