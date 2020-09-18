流感疫苗应接种  个人防护别放松

每年9月至10月，是接种流感疫苗的最佳时机。受新冠肺炎疫情影响，今年秋冬流感疫苗接种需求比往年同期有所增加。相关人士认为，接种流感疫苗或可减少因罹患流感而到医院就诊的人数，避免流感和新冠肺炎疫情叠加，减轻防控压力。

徐 骏作（新华社发）

秋冬季是呼吸道疾病高发季节，气温降低有利于新冠、流感等病毒的存活和传播。因此，今年秋冬季存在新冠肺炎与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。这种风险会带来什么危害？公众要如何防范？接种疫苗需要注意什么？中国疾病预防控制中心等机构的专家就以上问题进行解读。

排除流感对防控的干扰

“如果国内同时出现新冠肺炎和流感的话，会对临床病人的鉴别诊断、感染的防护、病人的管理及医疗收治能力构成很大的挑战和压力，所以我们要做好相应的防范准备。”中国疾病预防控制中心副主任冯子健说，“目前中国新冠肺炎疫情处在一个传播阻断的状态，实际上没有本土的传播，发生大规模新冠肺炎疫情的可能性并不是很高，但是由于疫情在全球处于大规模广泛传播的阶段，所以不可大意，提倡和推荐重点人员应该在入冬之前完成流感疫苗的接种。”

值得注意的是，流感与新冠肺炎的症状较相似，初始都表现为发烧、咳嗽、乏力等，难以通过一般的临床表现鉴别。一旦发生类似状况，对公众来说很难自主判别。

对防控人员而言，针对伴有发烧、咳嗽等症状的人员，如果一律按照新冠肺炎疑似病例，第一时间进行检测、报告、隔离处理，对相关密切接触人员开展调查、隔离等措施，将打乱目前已经形成的高效、敏感的监测反应系统。频繁拉响假警报，会使防控人员和公众产生疲劳和松懈。

因此，为减少季节性流感对常态化新冠肺炎疫情防控的干扰，做好流感防控具有特殊而重要的意义，而做好流感疫苗接种，则成为优先之选。

疫苗防控是有效手段

流感疫苗是一个长期使用的疫苗。冯子健说：“国家在流感疫苗的生产上已经是非常成熟了，安全性是有保障的，是预防流感最有效、最经济的一种手段。”这已有大量研究表明了。

但是，根据中国疾病预防与控制中心数据显示，中国人流感疫苗的接种率仅为2%—3%。

秋冬季节常见的传染病不止流感，还有猩红热、流行性腮腺炎等，这些呼吸道传染病在防控方法上有类似之处。另外，诺如等感染性腹泻，也是秋冬季节需防控的传染病。

学校由于人群密集，出现这些传染病的机会较高，做好防控是维持正常教学秩序、保障广大师生健康的必要之举。“防控秋冬季传染病，首先要保持良好的个人卫生习惯。”北京市疾控中心学校卫生所主任医师郭欣说，“在疫情防控期间，学生、家长、老师等人群的健康素养都得到了很大提升。除佩戴好口罩、外出时做好手卫生外，我们还提倡饭前、便前便后都要洗手，咳嗽、打喷嚏时要用上臂或纸巾、毛巾遮住口鼻，咳嗽或打喷嚏后要洗手，尽量避免触摸眼睛、口鼻等。”

其次要保持环境清洁和通风。在空气良好的情况下，家庭也需要保持通风，每天至少通风一次，每次不少于30分钟，尽量减少到密集场所活动。如出现呼吸道感染症状，应居家休息、及早就医。

再次是在上下学途中，学生尽量做到家庭学校“两点一线”，避免不必要外出，最好采取步行、自行车、私家车等方式上下学。乘坐公共交通或校车时，既应注意个人防护，也要注意与他人保持合理间距，途中避免用手触摸公共交通工具上的物品。

最后是师生要注意一日三餐的规律性进食，主食、蔬果和禽肉蛋保持3∶2∶1的比例。同时，要根据气温变化适时增减衣物，注意保暖、加强锻炼。刚开学时，学生还需要一个适应过程，所以更要合理安排作息。

多措并举应对叠加风险

应对新冠肺炎与流感的叠加风险，需要及时采取措施，专家的建议有如下几点。

启动大规模有针对性的宣传干预行动。借鉴新冠肺炎防控工作的成功经验，通过多元化的方式和渠道对流感疫苗的相关知识进行深入浅出、全面细致的科普宣传。让公众充分认识到，在今年新冠肺炎疫情全球大流行的背景下，积极开展流感疫苗接种的特殊意义，形成对流感疫苗科学的态度和认知，打消对疫苗接种的顾虑。

加大流感疫苗生产、流通、使用过程安全性审查和质量保障。相关部门应严格按《中华人民共和国疫苗管理法》的规定，进一步加大对疫苗生产环节的监管，严格执行电子追溯制度，确保疫苗的安全和质量。

优先安排特殊人群的疫苗接种，做好疫苗储备。对高风险人群，特别是有较大人群聚集风险场所工作的人群以及老年、儿童、托幼和养老机构的人员、在校中小学学生等脆弱和易感人群优先安排接种。提前做好今冬主要流感病毒亚型的多价流感疫苗的采购、运输和储备安排。

降低流感疫苗接种费用，或可试行将疫苗接种纳入医保报销。根据医保资金的可承受能力，制订出台对高危人群、高风险人群、重点人群及一般人群梯度报销及适当费用减免政策。对疫苗广泛接种所需成本及接种带来感染率降低以及由此产生的流感检测、鉴别诊断及住院费用节省等成本效果进行分析，寻找最优补偿方案。通过将疫苗接种费用纳入医保报销，降低人们接种疫苗的经济障碍。

提高各级医疗机构对流感和新冠病毒的快速检测能力，试行启动相关检测费用纳入医保报销。普及流感和新冠肺炎相关知识的宣传，特别是对两者的异同和鉴别判断的关键知识点进行重点教育，指导公众合理就医，避免出现公众疑病焦虑和可能出现的医疗挤兑。

特别要加大基层医疗机构对多种流感亚型混合新冠感染的检测能力以及高效、精准的诊断和鉴别诊断能力，实现早期对流感和新冠可疑病例的鉴别，采取区别性的防控措施，排除流感流行对新冠肺炎疫情防控的影响。

专家提醒，老年人特别是慢性病患者，在感冒流行季节要尽量减少到人员密集的场所去，这也可以降低感染和传播的风险。

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流感和感冒有什么区别？

流感和常见的普通感冒不同，它的临床的整个过程和后果都比普通感冒要重。大多数病人患流感以后症状并不是特别严重，都是自限性的，但是对一些老年人、慢性病患者，它可能会使病情加重甚至个别的会造成死亡，所以对流感还是要高度重视。

从个人的防护来说，首先要做好手卫生：六步洗手法，用流动水保证洗手20秒以上，还可用速干手消毒剂进行消毒。

做到重点场所四不要：不聚集、不串班、不串座、不打闹，保持有效社交安全距离。

此外，还要注意佩戴口罩，注意咳嗽时的正确做法。