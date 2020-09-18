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新《养老机构管理办法》公布

养老机构建立备案制

2020年09月18日08:16 来源：人民网－人民日报

本报北京9月17日电  （李昌禹、罗梦彤）民政部17日发布新修订的《养老机构管理办法》（以下简称《办法》）。《办法》一共7章49条，与2013年《养老机构管理办法》相比，新增了17条内容，修改了29条内容。

《办法》对“养老机构”的概念进行了修正，指出：养老机构是指依法办理登记，为老年人提供全日集中住宿和照料护理服务，床位数在10张以上的机构。包括营利性养老机构和非营利性养老机构。

由于此前新修订的《中华人民共和国老年人权益保障法》取消了关于设立养老机构需要许可的规定，为与之相衔接，《办法》用“备案办理”专章五个条文细化了备案制度的相关内容。具体规定了备案机关、备案时间、备案提交材料、备案办理流程、变更备案、备案有关信息公开及共享的内容。

《办法》增加了有关养老机构活动基本要求的内容，明确养老机构应该按照建筑、消防、食品安全、医疗卫生、特种设备等法律法规和强制性标准开展服务活动，以进一步压实责任。

《办法》还增加了政府投资兴办养老机构经营方式改革的有关内容。明确政府投资兴办的养老机构，可以采取委托管理、租赁经营等方式，交由社会力量运营管理。强化政府投资兴办养老机构的兜底保障责任，增加要求其保障特困人员，经济困难的孤寡、失能等老年人服务需求的有关内容。《办法》还对养老机构的入院评估制度、传染病防治等问题进行了规定，并鼓励养老机构开展延伸服务，如运营社区养老服务设施和上门提供养老服务等。

据悉，《办法》将于今年11月1日开始实施。

《 人民日报 》（ 2020年09月18日 07 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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