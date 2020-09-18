肝硬化营养疗法  八大原则要记牢

肝硬化是一种慢性消耗性疾病，目前已证实营养疗法可降低肝硬化患者的病残率及死亡率。那么，肝硬化患者日常该如何吃呢？广州医科大学附属第二医院消化内科主任杨辉教授支招，以下八大原则需牢记——

1.食谱多样化，软烂可口易消化

肝硬化患者的消化功能一般都有所下降，会出现食欲不振。因此，食物种类的选择可根据自己的喜欢，条件允许的话适当讲究色美味香，但是烹饪方式一般以蒸、煮、焖、炖。忌油煎、炸的烹饪方式。

2.保证每天摄入足够热量

每天保证充足的热量，可减少对蛋白质的消化，减轻肝脏负担，利于组织蛋白的合成。同时，充足的糖类摄入，可以保证肝脏合成并贮存肝糖原，防止毒素对肝细胞的损害是必要的。因此，建议少量多餐，白天避免超过3-4小时的禁食状态，保证能量的持续供给，从而减轻肝脏的负担及损害。特别建议睡前加餐，选择不少于50克的碳水化合物，例如两片方包，或两个拳头大小的馒头，或是半碗面条。

3.摄入丰富的维生素

维生素B对促进消化、保护肝脏和防止脂肪肝有重要生理作用，维生素C可促进新陈代谢并具有解毒功能，脂溶性维生素A、D、E对肝都有不同程度的保护作用……每日摄入足够的新鲜绿叶蔬菜和水果，如菠菜、番茄、各种豆类、蘑菇、猕猴桃、山楂等，以满足机体的需要。

推荐一个简单的菜式：番茄煮黄豆，不仅能提供多种维生素，还有优质植物蛋白，酸酸甜甜，开胃可口，不妨一试。

4.摄入适量蛋白质

高蛋白饮食对保护肝细胞、修复已损坏的肝细胞有重要意义。但曾患有肝性脑病者建议根据体重，每日蛋白质的摄入量控制在1-1.5克/公斤 ，并且优先选择植物蛋白和奶制品蛋白，如各种豆制品、酸奶、奶酪、鸡蛋羹等。

5.摄入适量矿物质，适度补充锌和镁

肝硬化患者体内缺乏锌和镁，建议患者日常饮食中适度补充锌和镁。

6.脂肪不宜多，禁用动物油，可采用少量植物油。

肝硬化患者的肝脏胆汁合成及分泌减少，使得脂肪不易消化吸收，建议日常少量摄入植物油即可。避免摄入过多脂肪诱发脂肪肝，阻止肝糖原合成，进一步伤及肝功能。

7.食盐摄入要适量

低钠血症是造成肝性脑病的危险因素，建议肝硬化患者钠的日摄入量不应低于60毫摩尔/升，约等于3.5克的食盐。但若肝硬化患者合并有腹水，应减少钠盐的摄入，不过目前对于是否应长期限钠存在争议，但钠的日摄入量每天不应低于60毫摩尔/升，否则胃口不好或致总能量和蛋白质摄入减少。

8.禁酒

大部分酒精是在肝脏代谢，酒精会刺激损害肝细胞，因此，肝硬化患者无论何时何地，请拒绝饮酒。

（全媒体记者翁淑贤 通讯员周靖、何淦清、许咏怡）