五指毛桃，人称“广东人参”，是广东人常用的煲汤材料。炖鸡、炖排骨，都味道鲜美，营养丰富。然而，近日，小李和几个朋友聚餐，分享了一锅五指毛桃炖鸡汤后，纷纷出现头晕、视力模糊。检查结果显示，祸根在断肠草毒素。咋回事儿？

聚餐喝了一锅汤，众人头晕看不清

8月7日晚上10点多，南方医科大学珠江医院急诊科突然有10个人一起来挂号，有几个人明显晕晕乎乎。住院总值医生徐强军、值班医生王烁看着不对劲，赶紧上前询问情况。据其中症状较轻的小李说，他们一群人晚上7点左右聚餐，吃到8点多，开始有人头晕，视物模糊、双眼睑无力，紧接着，出现类似症状的同伴越来越多。

经检查，5人症状较重，医生立即安排他们洗胃、输液排毒，经治疗，第二天病情好转、症状消失，顺利出院。另外5名症状不明显或暂无症状的人，则嘱咐他们多喝水回家休息。

其间，疾控中心、食品药品管理部门前来调查、取样，反馈的调查结果显示：样本中含有少量断肠草毒素。详细了解了情况的急诊科主任王清华，结合当晚小李和朋友们聚餐时所吃的食物，找到了罪魁祸首——五指毛桃炖鸡汤，汤中混进了断肠草。

根部相似度高，易被误采误食

明明喝的是五指毛桃汤，怎么和断肠草有关系？王清华主任表示，五指毛桃本身无毒，是很好的食材，但它的根，经常与断肠草串生，而且两种植物的根还十分相似，很容易误采误食。

断肠草，名钩吻，又叫大茶药、毒根、胡蔓藤、野葛。断肠草的根、茎、叶都含有钩吻生物碱，能导致人中毒，其中根皮中的生物碱含量最高。钩吻生物碱是一种超级厉害的神经毒，它不仅可以导致呼吸肌麻痹，还可以使心肌麻痹。断肠草3克左右的根或7枝嫩牙煎水吞服下，都可以致死，其毒性可想而知。

断肠草主要生长在山区，经常缠绕和混杂在其他植物当中，根与五指毛桃十分相似，花又和金银花特别相像，所以经常有人误采、误食后中毒。一旦中毒，主要有几种常见的临床表现，神经系统症状如头晕、乏力、四肢麻木；消化系统症状如恶心、呕吐、腹痛等；呼吸系统症状如胸闷、呼吸减慢、窒息等。

五指毛桃和断肠草，这样鉴别

尽管五指毛桃和断肠草的根部相似度高，但仍有一些方法可以鉴别，市民朋友们一定要注意：

辨外观：断肠草根髓部呈褐色或中空，根部断面密布放射性纹理，而五指毛桃根部断面呈同心性环纹。

辨气味：断肠草根气味微苦，而五指毛桃根则有微香。

此外，为防范中毒事件的发生，建议市民朋友们不要自行去采摘五指毛桃，最好到正规渠道购买，其次，购买和使用五指毛桃，仍需小心谨慎，注意鉴别食材中是否含有断肠草。一旦在喝汤后出现头晕、视物模糊、腹痛、腹泻、呕吐、乏力、呼吸困难等症状时，一定要及时就医，最好携带好汤料以便检验，方便救治。（全媒体记者周洁莹 通讯员伍晓丹）