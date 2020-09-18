北京市纪委监委明察暗访推动机关食堂节约

北京市纪委监委日前印发《关于贯彻落实习近平总书记重要批示精神、加强监督执纪坚决制止餐饮浪费行为的工作措施》的通知，要求全市各级纪检监察组织督促职能部门切实强化监管，坚决制止餐饮浪费行为，狠刹奢靡浪费歪风。紧盯公务活动用餐、机关食堂、市管国企商务接待等重点领域，督促各地区各部门各单位制定完善厉行节约、反对浪费的各项措施。

监督节约粮食、制止餐饮浪费是一项重要政治任务。市纪委监察委要求全市各级纪检监察组织坚持首善标准，提高政治站位，聚焦工作重点，紧盯公务活动用餐、机关食堂、市管国企商务接待等重点领域，督促各地区各部门各单位制定完善厉行节约、反对浪费的各项措施，并坚决整治扶贫领域、民生领域奢侈浪费问题。

通知要求，全市各级纪检监察组织要综合运用明察暗访、交叉互查、专项检查、信息化筛查等方式，通过纪律监督、监察监督、派驻监督、巡视监督贯通协同，督促机关事务、市场监管、商务、发展改革、农业农村等部门共同发力，在加强公务活动用餐管理、推进机关食堂节约用餐、引导消费者节约用餐、加强粮食生产管理减少损失浪费等方面加大监管力度。同时，将《党政机关厉行节约反对浪费条例》《关于厉行节约反对浪费的意见》等法规制度执行情况纳入全面从严治党(党建)工作考核，以加强监督保障制度执行。

市纪委监察委通过完善双向沟通反馈机制，一方面督促机关事务、财政等部门及时移送监督检查中发现的有关部门及公职人员公款吃喝、餐饮浪费等问题线索；另一方面及时通报纪检监察机关查处的公款吃喝、餐饮浪费等典型案例，强化以案为鉴、以案促改，推动有关单位完善相关规定，补齐制度短板。

“纪检监察干部要大力弘扬勤俭节约的优良传统，培育优良家风，推动厉行节约、反对浪费在社会蔚然成风。”市纪委监察委相关负责人表示，在推动各级党组织严格落实主体责任的同时，全市各级纪检监察机关要严格执行公务接待制度，带头贯彻落实《北京市节约型机关创建行动方案》各项措施，加强对干部的教育引导，完善食堂管理，杜绝粮食浪费现象。（记者 李泽伟）