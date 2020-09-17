助力健康中国 全国公立医院党建云平台正式上线

人民网北京9月17日电 （谢倩）为进一步贯彻新时代党的建设总要求，落实《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，切实加强党对公立医院的领导，推动党建与业务工作相融合，助力早日实现健康中国，国家卫生健康委全国医院党建工作指导委员会办公室、人民网·中国共产党新闻网、人民网·人民健康联合推出的“全国公立医院党建云平台”今日正式上线。

全国公立医院党建云平台旨在为全国公立医院各级党组织、广大党员干部在网上搭建党建信息宣传、党员学习教育、党务管理和党建工作决策辅助一体化平台。在国家卫生健康委全国医院党建工作指导委员会办公室的统筹指导下，平台将充分利用人民网、中国共产党新闻网、人民健康的内容资源优势，基于“人民党建云”技术体系建设专业领域智慧党建平台，助推公立医院实现党建工作专业化、数字化、智能化。

平台以互联网先进技术为支撑、内容建设为根本，除发布最新的医院党建资讯外，还将提供一系列的服务性功能，包括视频党课学习、在线培训、在线学习测试、专题访谈、医院党建热点追踪、医院党建大数据分析、党建数据库服务、优秀平台展示等功能。多维度助力公立医院发挥党委领导作用，健全现代医院管理制度，全面提升公立医院基层党建工作水平和质量。