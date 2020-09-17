国家医保局拟扩大长期护理保险试点范围、建立独立险种

人民网北京9月17日电 （记者崔元苑）为深入探索建立适应我国国情的长期护理保险制度，进一步健全更加公平更可持续的社会保障体系，不断增强人民获得感、幸福感、安全感，国家医保局会同财政部印发《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》(医保发〔2020〕37号，以下简称《意见》)。

《意见》明确了扩大长期护理保险制度试点的基本政策。

一是明确参保对象和保障范围。从职工基本医疗保险参保人群起步，重点解决重度失能人员基本护理保障需求。有条件的地方可随试点深入，逐步扩大参保对象范围，调整保障范围。

二是明确资金筹集政策。探索建立互助共济、责任共担的多渠道筹资机制，合理确定本统筹地区年度筹资总额。明确职工参保人群筹资以单位和个人缴费为主，单位和个人缴费原则上按比例分担。起步阶段，单位缴费可从其缴纳的职工基本医疗保险费中划出，允许个人账户为个人参加长期护理保险缴费。探索通过财政等渠道对特殊困难退休职工缴费给予资助。建立筹资动态调整机制。

三是明确待遇支付政策。经医疗机构或康复机构规范诊疗、失能状态持续6个月以上，经申请通过评估认定的失能参保人员，可按规定享受待遇。基金支付水平总体上控制在70%左右。提出做好与经济困难的高龄、失能老年人补贴以及重度残疾人护理补贴等政策的衔接。

国家医保局对《意见》解读称，我国已进入老龄化社会，截至2019年底60岁及以上人口达2.54亿，失能人员超4000万，失能人员长期护理保障不足成为亟待解决的社会性问题。随着人口老龄化、高龄化加剧，建立长期护理保险制度成为越来越迫切的社会需求。按照党中央、国务院部署，2016年起国家组织部分地方积极开展长期护理保险制度试点，试点整体进展顺利，在制度框架、政策标准、运行机制、管理办法等方面进行了有益探索，减轻了失能群体经济和事务性负担，优化了医疗资源配置，推进了养老产业和健康服务业发展，社会各方对试点总体评价良好，要求全面建立制度、推开试点的呼声很高。2019年政府工作报告提出“扩大长期护理保险制度试点”。在总结前期试点经验的基础上，《意见》拟在更大范围检验试点成果，进一步探索适应我国国情的长期护理保险制度框架。

探索建立长期护理保险制度是党中央、国务院积极应对人口老龄化的重大制度安排。长期护理保险制度在管理链条、管理环节、保障内容上都有自身的独特性，保障功能通过现有社会保险制度拓展无法实现。因此，《意见》着眼于建立独立险种，明确制度试点目标，提出力争在“十四五”期间，基本形成适应我国经济发展水平和老龄化发展趋势的长期护理保险制度政策框架，推动建立健全满足群众多元需求的多层次长期护理保障制度。

结合当前经济社会发展实际和群众基本保障需求，从促进制度长远可持续考虑，明确了扩大试点的6项基本原则：一是坚持以人为本，聚焦群众迫切需要解决的重度失能人员长期护理保障问题。二是坚持独立运行，推进制度独立设计、独立推进。三是坚持保障基本，着力满足群众基本的长期护理保障需求。四是坚持责任共担，合理划分筹资责任和保障责任。五是坚持机制创新，探索可持续发展的运行机制，提升保障效能和管理水平。六是坚持统筹协调，做好与相关社会保障制度及商业保险的功能衔接，形成保障合力。

在完善多元筹资机制，均衡各方责任，建立稳定、可持续的多元筹资渠道，提出3方面措施：

一是科学确定筹资水平。综合本地区群众护理服务需求和护理服务业发展情况，科学测算资金需求，合理确定统筹地区年度筹资总额。

二是建立责任均衡的独立筹资渠道。明确职工参保人群筹资以单位和个人缴费为主，缴费责任原则上按1:1比例分担。优化筹资结构，采取费率平移的办法，提出从单位缴纳的职工医保费中划出一部分作为长期护理保险的单位缴费，建立长期护理保险独立筹资渠道，不新增单位负担。个人缴费部分可从其职工基本医疗保险个人账户中扣缴。

三是对困难人群参保缴费作出安排。鼓励通过财政等其他筹资渠道对特殊困难退休职工缴费给予适当资助，帮助困难群体进入保障网。

在明确待遇支付程序、范围、水平，完善公平适度的待遇保障机制，细化4方面政策：

一是待遇享受上，明确失能状态持续6个月以上的参保人员，依申请并通过失能评估认定的，方可按规定享受相应待遇。

二是支付范围上，明确基金主要用于购买和支付协议机构和人员提供的基本护理服务费用。

三是支付政策上， 明确基金支付水平总体控制在70%左右，发挥保基本功能。支付方式与护理等级、服务提供方式等相适应。通过实施差别化待遇保障政策，鼓励参保人更多利用居家和社区护理服务。

四是与其他相关制度衔接上，发挥长期护理保险资源平台作用，做好制度间的资源、功能、服务衔接，形成保障合力。