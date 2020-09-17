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成都新氧互联网医院执业牌照获批

2020年09月17日09:33 来源：人民网-人民健康网

9月16日，成都新氧互联网医院执业牌照《医疗机构执业许可证》正式获批。据悉，早在今年3月24日新氧科技就已经拿到了互联网医院的营业执照，其布局大健康医疗版图的“野望”初现。

新氧科技董事长兼CEO金星表示，新氧最终是要成为一个综合性的互联网医疗平台。成都新氧互联网医院的上线，将成为新氧布局大健康版块的关键一步。

据悉，成都新氧互联网医院的注册资本达1亿元，开设科室包括整形外科、皮肤科、医疗美容科、口腔科、眼科、妇产科、中医科。这7大科室涵盖的项目已经涉及严肃医疗领域，且目前在中国的市场化程度颇高。由此可见，深耕医美行业多年的新氧科技未来要做的已经不仅仅是医美行业，而是整个大健康医疗领域。

谈及新氧的发展节奏，金星介绍，医美是新氧进入医疗领域的切入点，未来我们将逐渐进入更多医疗领域，把新氧模式发扬光大。成都新氧互联网医院可基于“互联网+医疗健康”平台，为患者提供预约、在线面诊、医患互动等服务。

新氧科技副总裁屈芳以眼部整形为例表示，眼部整形对于所有患者来说都是需要慎重决策的，患者都倾向于选择更优质的机构来进行手术。过去，患者一般只能在本地有限的几家机构中挑选，而在互联网医疗的模式下，患者可以跟不同地区的多家机构的医生分别商定治疗方案，然后再进行决策，这将大大提升消费医疗的质量。 

(责编：许心怡、杨迪)


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