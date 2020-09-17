鲜菜价格将回落，物价平稳运行基础坚实

中秋、国庆“两节”将至，猪肉、蔬菜市场供应如何？投资能否延续回稳向好的总体态势？当前我国利用外资形势如何？9月16日，国家发展改革委举行新闻发布会，围绕相关热点问题进行了回应。

蔬菜市场供应有望较短时间内恢复

近期，部分地区蔬菜价格上涨引发关注。

国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮介绍，从8月份数据看，蔬菜价格环比上涨6.4%，主要原因是受强降雨、洪涝等不利天气影响，加之夏秋交替、蔬菜换茬，部分地区出现供应阶段性偏紧，一定程度推高了价格涨幅；但是蔬菜的生长周期比较短，后期随着极端天气减少，秋季蔬菜陆续上市，市场供应有望在较短时间内恢复，鲜菜价格将随之回落。

“当前，物价水平总体处于合理区间。”孟玮说，从后期来看，我国物价平稳运行的基础依然坚实，随着生猪生产逐步恢复以及翘尾因素明显收窄，预计全国居民消费价格指数（CPI）同比涨幅将继续趋稳。

孟玮表示，国家发展改革委将持续监测成品粮、食用油、猪肉、鸡肉、鸡蛋、蔬菜等商品生产、市场和价格情况，在节假日启动应急监测，以便及时掌握市场价格变动情况，快速反应。同时，组织储备调节，在节日来临前，根据市场形势，加大中央冻猪肉储备投放力度，满足居民消费需求，确保猪肉价格基本平稳运行。

“要兜住民生底线。”孟玮说，今年以来，各地已累计发放价格临时补贴约246.3亿元，惠及困难群众约3.66亿人次，国家发展改革委将指导督促地方按规定及时足额发放价格临时补贴，鼓励有条件的地方继续实施价格临时补贴阶段性“提标扩围”政策或发放一次性补贴，切实保障困难群众基本生活。

投资有望延续回稳向好的总体态势

今年以来，新冠肺炎疫情对我国投资造成巨大冲击，投资增速一度出现大幅下滑情况。

孟玮介绍，2月份以来，各地方、各部门加大补短板力度，积极做好稳投资工作。随着各项政策措施持续显效发力，重大项目建设加快恢复，投资增速逐月回升向好。特别是随着中央预算内投资、专项债券、抗疫特别国债等资金陆续下达，项目开工和资金到位情况持续好转，投资有望延续回稳向好的总体态势。

孟玮表示，国家发展改革委将会同有关方面继续坚持资金、土地等要素跟着项目走的原则，进一步发挥好投资关键作用。加快5G、一体化数据中心等新型基础设施建设，加快推进以县城城镇化补短板强弱项为重点的新型城镇化建设，加快交通、水利等领域重大工程以及物流基础设施建设；督促指导各地加强重大项目储备，加强重大建设项目用地保障，推动重大项目尽快落地实施。

“要围绕提高资金使用效益切实用好资金，更加注重调动民间投资积极性。”孟玮说，要进一步落实好激发民间投资活力的各项政策措施，完善向民间资本推介项目长效机制，支持民间投资参与补短板和新型基础设施建设，规范创新推广PPP（政府和社会资本合作）模式，吸引民间资本参与。

外资企业长期在华投资经营的信心没有变

今年以来，受疫情影响，全球跨境直接投资大幅下降。

“在此背景下，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果，利用外资形势逐步回稳。”孟玮说，1至8月，我国实际利用外资890亿美元，同比下降0.3%，特别是自4月份以来，利用外资降幅逐月收窄，利用外资形势总体好于预期。9月9日，上海美国商会发布报告称，大部分企业持续看好中国市场，78.6%的受访企业表示不会转移在华投资，较去年增加5.1个点；9月10日，中国欧盟商会发布报告称，欧盟企业在华投资情况总体稳定，只有11%的受访企业考虑外迁或改变投资计划，接近10年来最低水平。这些数据都进一步显示，外资企业长期在华投资经营的信心并没有改变。

孟玮表示，国家发展改革委将会同有关方面，进一步深化对外开放、持续优化投资环境，稳定外商在华长期发展信心。比如，抓好负面清单实施，确保在负面清单之外的领域，内外资企业享受平等待遇；扩大鼓励外商投资产业目录，使更多领域的外商投资项目能够享受有关优惠政策；不断优化外商投资环境。（记者 刘 坤）