节粮减损，将粮食最大化利用

【经济界面】

一麦一稻，惜之爱之——近日，国家粮食和物资储备局发出《关于创新举措加大力度进一步做好节粮减损工作的通知》，要求各级粮食和物资储备部门深入落实总体国家安全观，扛稳粮食安全重任，着力推进节粮减损反对粮食浪费，全力保障国家粮食安全。

与大家熟知的餐桌上的浪费相比，粮食在端上餐桌之前的损失更易被忽视。据测算，我国每年仅在储藏、运输、加工等环节浪费的粮食总量就达700亿斤以上。这些粮食都在哪些环节被损耗了？为何会出现这些损耗？如何从全产业链条节粮减损？为此记者进行了一线调研。

1.节粮减损，从一项项科技创新开始

【案例】

在南疆四地州，一个个看似毫不起眼的小小储粮箱，正成为20余万种粮农户节约粮食、增加收入的好帮手。“新款储粮箱实现了科学储粮，自家吃的面粉质量更好了，小麦的销售价也比过去高了。”新疆柯坪县玉尔其乡玉尔其村村民努尔买买提·帕尔海提说。来自新疆粮食和物资储备局的数据显示，储粮箱的使用使南疆四地州农户年节粮减损1万余吨，价值超2600万元。

过去，南疆地区很多农户尤其是产粮区农户都有自家存储原粮的习惯，但由于缺乏必要的科学储粮知识和存储器具，长时间储存的原粮易出现霉变、虫蛀等损耗，既影响农户收入又浪费了粮食。

在这一背景下，新疆粮食和物资储备部门以“优质粮食工程”项目为依托，依托科研单位进行系统设计，研究出适宜南疆地区农户家庭储粮的焊接式钢骨架金属网仓，并免费发放给农户使用。这种储粮箱由钢材焊接而成，具有不易老化、通风降温、防止虫害等特点，每套科学储粮箱可储粮800～1000公斤，年减少储粮损耗50公斤。

随着我国经济、科技的发展，人们的膳食观念也在不断改变，即逐步从原来的“温饱型”向“营养型、健康型和多样化”转变，推广绿色储粮技术的应用，确保储粮品质，为百姓提供安全营养的粮食成为行业共识。

在浙江省粮食局直属粮食储备库，记者看到一种与众不同的粮仓。“粮仓的房顶上安装了太阳能光伏板，采用横向通风的新技术，并安装了基于云技术的粮情监测系统和智能控温除虫系统，这四项新技术的运用可让粮食一个周期的损耗从原来的0.7%左右下降到0.2%左右，仅单仓就能节粮18吨。”浙江省粮食局直属粮油储备库仓储部高级技师刘林生介绍说。

爬上五米多高的旋梯，记者跟随刘林生走进粮仓，大片散放小麦映入眼帘。刘林生从麦子里抽出一根细线和一个感知器，介绍说：“我们在一幢3700吨仓容的平房仓内，均匀布置了240个测温点，它们就像一根根敏锐的‘触角’，实时感知粮食的各种变化。”

中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥指出，无论是储藏、运输还是加工等环节，粮食减损都需要向科技要效益。通过科技创新，全面推广节粮减损新技术，积极开展粮食储藏、物流、加工等领域节粮减损技术和装备的研究开发，助力节粮减损。

长期以来，我国粮食运输多采用包粮运输方式，在储存环节拆包散储，到中转和运输环节又转为包装，导致在装卸、运输过程中损失率高达5%以上，浪费严重。

为推动建立节粮减损新机制，国家粮食局实施“粮安工程”，加大节粮减损关键技术研发力度，推动原粮“散装、散运、散储、散卸”的四散化物流方式，并为农户配备新型储粮装具，降低农户储粮损失和粮食仓储企业的储藏损失。

“作为粮食加工企业，我们在企业内部推行‘四散化’运输模式，即散装、散卸、散储、散运，通过密闭管道运输，降低粮食抛洒，降低粮食损耗。”陕西西安爱菊粮油集团党委副书记、副总经理刘东萌介绍说。

2.“粮保姆”助力，让一条龙服务贯穿全链条

【案例】

眼下，江西省定南县历市镇长桥村的高标准农田里水稻长势喜人，绿油油的稻田已经挂穗，稻香四溢，在蓝天白云的映衬下，勾勒出一幅丰收在望的喜人画卷。走进种粮大户余鸿胜的稻田，稻浪层层叠叠，像一片绿油油的稻海，田间小径中间，清新的稻花香扑面而来。“今年种了150余亩水稻，收割后收获水稻将有8万公斤，如今县里也有粮食产后服务中心，为粮农提供水稻烘干、稻谷储存、大米加工、精品大米储存及销售等全链条服务，减少因晾晒等问题造成的浪费，确保颗粒归仓。有了‘粮保姆’，我们种粮更安心。”余鸿胜说。

在我国耕地有限的情况下，改善粮食储存条件，减少农户、中小企业、粮食经纪人等储粮环节损失，对于保障国家粮食安全具有重要意义。

“为促进节粮减损，要着力建设粮食产后服务体系，依托供销社、合作社及农业社会化服务企业，为种粮大户、粮企开展科学的收粮、烘干、仓储等产后服务，减少粮食产后损耗。”中国人民大学农业与农村发展学院教授孔祥智指出，要发挥新型农业经营主体和农业社会化服务组织的作用，推进土地规模化经营，降低土地细碎化程度，提升粮食收割阶段的机械化水平，降低损耗率。

在农业生产和产后收割等环节，被誉为“粮保姆”的农业社会化服务组织为农户提供种子及农资销售，测土配方施肥，水稻收割、烘干、加工销售等一条龙服务，激发水稻种植大户种粮热情，有效促进了农业产业化、规模化和科技化发展。

在宁夏青铜峡市，秋粮即将收获，青铜峡市恒信农作物专业合作社工作人员正在对烘干塔、清理设备等进行维护保养，确保服务的青铜峡市峡口镇、青铜峡镇玉米减损增效。

峡口镇、青铜峡镇每年玉米总产量近4万吨，约3万吨玉米外销。受晒场少、储粮设施短缺等条件制约，玉米收获时如遭遇连阴雨天气，极易导致粮食霉变损失严重。

2017年，青铜峡市恒信农作物专业合作社得到宁夏粮食和物资储备局粮食产后服务体系项目支持，建设粮食产后服务中心。

“通过项目带动，我们有了先进的烘干设备，使农民手中收获的粮食得到及时处理，大幅减少农户储粮损失率。”青铜峡市恒信农作物专业合作社负责人马立军说，服务中心运营以来，每公斤仅收取5分钱左右的烘干清理费用，仅此一项使农民每户增收120元以上。

为解决在新农村建设中农户上楼后存粮问题，宁夏粮食和物资储备局与宁夏昊王米业集团有限公司通过“粮食银行”模式，破解粮食流通过程中存在的多维“瓶颈”难题。

昊王米业总经理王建华告诉记者，“粮食银行”是公司利用企业自身仓储设施和技术优势，依托宁夏粮食和物资储备局“优质粮食工程”项目，建成的先进水稻低温烘干生产线，为农民提供代储代烘干代加工等社会化服务，既解决了农民晒粮的后顾之忧，又避免了人工晾晒所带来的二次污染，提高了稻谷品质。据统计，烘干中心除服务当地农民外，还辐射到吴忠、石嘴山市种粮大户，惠及2000余户农民。

3.粮食加工，不要片面追求“精细白”

【案例】

在山东潍坊昌邑金浩面业生产车间，35个面粉精配仓引人关注，这些面粉精配仓通过精准配比提高小麦的出粉率。“以往面粉加工出粉率在75%，60%作为民用，15%用于饲料粉。现在经过精配加工，从15%的饲料粉当中又提取了10%作为民用，这样一吨小麦我们就多出了300斤面粉。”潍坊金浩面业有限公司总经理孙淑芹介绍说，按照目前企业年加工小麦15万吨计算，仅精细配比这一项每年就可以多生产面粉2万吨。

作为粮食种植和加工大省，山东在粮食加工过程中，通过技术革新，实行精细配比，让每一粒粮食实现最大化利用。

在山东滨州，中裕小麦麸皮高值化综合技术面条生产线日前也正式投产，这项技术将小麦麸皮中的高品质膳食纤维进行提取，制作高纤维面粉和挂面，让原来喂牲畜的麦麸变成了宝贝。

滨州中裕食品有限公司副总经理王涛表示：“每年仅膳食纤维产品就可新增产值4.2亿元，新增利润1.1亿元，这极大地提高了产品附加值，杜绝了加工过程中副产物的浪费。”

与“吃干榨净”的新理念相比，过去我国粮食过度加工较为普遍，不仅会造成粮食数量的损失，还会导致营养成分的流失。

“节粮减损，还要从理念上对消费者进行正确引导，让大家了解，粮食不是等级越高营养越好，粮食加工也不要追求精细化，让科学营养、健康饮食理念深入人心。”江西上栗县农业农村局副局长黄勇指出，我们在工作中努力倡导改变粮食加工片面追求“精细白”的消费倾向，加大节粮技术改造升级力度，提高成品粮转化率和副产品综合利用率，力促“产购储加销”有机融合、有效链接，多环节系统化节粮减损。

在全球粮食安全面临挑战的当下，要减少粮食浪费，必须全民行动起来，从娃娃抓起，从每一个家庭抓起。

“要通过开展研学主题活动，普及粮食安全文化，传播爱粮节粮传统美德。在福建漳州市粮食教育基地，我们通过实物及模型、文物、视频互动、场景布置和文字介绍，让观众通过眼看、手摸、耳听、实际参与等直观互动的方式，深刻感受我国古老悠久的粮食文化历史。”福建漳州岱山国家粮食储备库党支部书记李少斌介绍说。

专家指出，全链条节粮，更是一个法治化、标准化的过程。“要加强技术服务人员的培训，对粮食收获、干燥、农户储粮、运输、仓储、加工等环节的专业技术人员开展定期培训，加强各环节操作的标准化管理。”孔祥智说。

为此，专家建议，要加强立法修规，强化依法管粮依规节粮。积极推动《粮食安全保障法》立法进程，争取修订的《粮食流通管理条例》尽早出台，积极探索制定粮食产后减损工作指导意见，适时出台《粮食企业信用监管和联合惩戒办法》，推进适度加工等相关标准制修订。（记者 李 慧）