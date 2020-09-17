电子社保卡签发超两亿 功能广泛服务多样

数据来源：人力资源和社会保障部

制图：汪哲平

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电子社保卡是社保卡的线上形态，与实体社保卡一一对应，功能相通。数据显示，目前电子社保卡签发超过两亿张，覆盖全国所有地市。运行两年多来，电子社保卡给群众带来了哪些便利？有哪些功能拓展？如何保证电子信息的安全？

人们去人社部门查询信息、办理业务，使用医保就诊、购药等，都离不开社会保障卡。可是，随身携带这样一张卡片，不仅不方便，还有遗失的风险。2018年4月，人力资源和社会保障部签发了第一张全国统一的电子社保卡，从此，社保卡可以“装”进手机里，省去了携带实体卡的麻烦。电子社保卡问世两年多来，应用情况如何？

申领简单

多个APP提供便捷获取渠道

“把社保卡‘放进’手机，简单得很！”在爱南宁APP中成功申领了自己的电子社保卡的阮女士说，“只需下载APP注册后，选择‘电子社保卡’，根据提示填写个人信息、刷脸验证、设置密码，并开通缴费结算功能，就完成了！”

作为全国电子社保卡第一批试点地区之一，广西南宁市于2018年8月签发了首张电子社保卡。截至今年6月，南宁电子社保卡签发数量已突破138.67万张，受到市民广泛支持。在疫情防控期间，南宁电子社保卡签发数量为去年同期签发数量的近4倍，“零接触、更安全”的电子社保卡更加受到市民青睐。查询、办事、缴费、购药、就医、逛公园……手持电子社保卡的二维码，南宁市民感受到“一码通城”、“码”上办事不等待的便捷。

电子社保卡怎么申请、怎么使用？人社部信息中心负责人介绍，持有实体社保卡的群众都可以在手机上领取对应的电子社保卡。

目前，无论在哪个城市，都可以通过国家政务服务平台，掌上12333APP，各大银行、支付宝、微信、云闪付等APP，以及各地政府、人力资源和社会保障部门的APP等客户端申领电子社保卡。数据显示，目前电子社保卡签发超过两亿张，覆盖全国所有地市。26个省份的189个地市开通了电子社保卡移动支付应用。

办事高效

已开通38项全国通用服务

今年50岁的南宁市民唐凤仙十分关心自己的社保状态，隔段时间就会用电脑登录南宁市人社局网上办事大厅进行查询，生怕自己漏缴、少缴。现在有了电子社保卡，她只需通过南宁智慧人社APP，即可登录并查询信息。“有了这个电子社保卡的APP，像我这样不太会用电脑的人就方便多了。”唐凤仙高兴地说。

电子社保卡目前已开通了38项全国通用服务，包括就业创业证查询、失业登记、养老金测算、专业技术人员考试成绩查询等。除了全国通用服务，电子社保卡还集成了多项地方服务。南宁人社“一门式”受理大厅经办员黄小兰介绍，目前，南宁市人社局已经实现使用电子社保卡作为基本养老保险待遇申领的身份认证凭证，市民前来办理时仅需出示手机上的电子社保卡即可实现认证，既减少了携带卡片的繁琐，也节约了市民办事的时间。

除了在人社部门办事之外，医保报销也是社保卡主要使用场景。

48岁的周梦绮工龄将近30年，自从申领社保卡以来，周女士不止一次遗失过社保卡，但不随身携带，购药又不能享受相关待遇。自从知道可以开通电子社保卡扫码购药后，周女士马上申领了，她说：“现在只带手机也能医保购药，太好了！”

用电子社保卡扫码就医、购药，不仅患者感到方便，医院一方也十分欢迎。据介绍，目前，南宁市开通电子社保卡扫码就医的医院、社区卫生服务中心、卫生院共230家，支持扫码购药的药店1718家。

功能拓展

多项民生服务精准发力

在电子社保卡怎么使用上，两年来各地区积极探索，持续培育和拓展应用场景，部分先行地区通过多项民生服务精准发力，让这张“无形卡”发挥出“大能量”。

有一些地方把电子社保卡融入了政务服务，扩展到智慧城市建设、民生服务中。青岛市把电子社保卡与志愿者服务时间管理相结合，推出“电子时间银行”这一创新应用，为志愿者提供长期可靠的记录管理和通存通兑功能，践行社保“记录一生、保障一生、服务一生”的承诺。南宁市将电子社保卡融入智慧城市建设，实现电子社保卡在全市提供图书馆借书、动物园购票等“一码通城”服务。

不仅如此，电子社保卡记录了参保人员多样信息，在生活、消费、社会保障等方方面面进行留痕，这些数据集成起来，将成为信用系统的有力支撑，助力信用体系建设提速。

据介绍，在南宁智慧人社、爱南宁等APP设有的“医保个账授权办理”功能，南宁市参保职工只需勾选相关信用承诺，就可以将父母、配偶、孩子、配偶父母等家人绑定社保卡，享受南宁市职工医保个人账户“家庭共享”政策。一旦参保人存在违规绑定或者违规刷卡的行为，在电子社保卡中就会留下记录，通过人社大数据传输导入全市信用数据库，在个人诚信档案上留下痕迹。

信息安全

加强基础支撑平台建设

“我的养老金放在电子社保卡里安全吗？”南宁市62岁的郭大叔打电话询问当地人社部门，他曾听说老年人被骗养老金的案例，所以对于电子社保卡也曾持半信半疑的态度。

看着身边申领的人越来越多，郭大叔终于打算自己试试。他发现申领时要输入个人信息、进行人脸识别，还要设置密码，最后显示的卡面还有本人照片。“这么一套流程走下来，我相信电子社保卡的安全是有保障的了！”郭大叔说。

在推进电子社保卡应用的同时，各地人社部门不断加强基础支撑平台建设，确保电子社保卡既便捷又安全。“电子社保卡以全国社保卡服务平台作为支撑，采用电子认证、密码运算、生物特征识别等各项安全技术手段，构建了可信的线上身份体系和个人授权机制，保证了业务入口安全和访问安全。”人社部信息中心负责人说。

“下一步，我们将结合国家社会保险公共服务平台、人力资源和社会保障公共服务平台，推出更多的跨地一网通办服务，进一步方便群众办事。电子社保卡将会不断丰富功能，推进速度也会进一步加快。”人社部信息中心负责人表示。

《 人民日报 》（ 2020年09月17日 07 版）