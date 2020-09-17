人民时评：为弘扬正气提供法治保障

进一步明确正当防卫制度的适用规则，向社会传递“邪不压正”的司法立场，体现了中国司法朝着“努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义”的方向不断迈进

指导意见要求认定正当防卫“不能苛求防卫人”，在司法理念上是一个很大的进步

当人们遭遇不法侵害时，不敢采取防卫措施，或者正当防卫后面临不利后果怎么办？不久前，最高人民法院、最高人民检察院、公安部出台关于依法适用正当防卫制度的指导意见，为公民依法行使正当防卫权利“撑腰”，为弘扬见义勇为的社会正气提供法治保障。

正当防卫权是我国刑法的一项重要制度。其立法本意，是为了使国家、公共利益、本人或他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，赋予公民采取制止行为的权利。自施行以来，这一制度总体上取得了良好的法律效果和社会效果，但在有些案件中也存在把握过严甚至严重失当等问题，引发关注。此次指导意见的出台，有助于准确理解和把握正当防卫的法律规定和立法精神，对于符合正当防卫成立条件的，坚决依法认定，从而切实矫正“谁能闹谁有理”“谁受伤谁有理”等错误倾向，让司法有力量、有是非、有温度。

近年来，一些涉正当防卫案件之所以引发广泛关注和热议，一个重要原因就在于，这些案件既关乎法律，也关乎人之常情、世之常理；关于这些案件的审理和判决，往往牵动人们心中关于公平正义的直观感受。将法律的专业判断与民众的朴素认知融合起来，以严谨的法理彰显司法的理性，以公认的情理展示司法的良知，才能更好回应人民群众对公平正义的更高期待。进一步明确正当防卫制度的适用规则，向社会传递“邪不压正”的司法立场，体现了中国司法朝着“努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义”的方向不断迈进。

具体而言，指导意见从总体要求、具体适用和工作要求三大方面，用22个条文，对依法准确适用正当防卫制度作出了较为全面系统的规定。其中一个重要规定，就是“应当立足防卫人在防卫时所处情境，按照社会公众的一般认知，依法作出合乎情理的判断，不能苛求防卫人”。这一规定，将有效纠正以往司法实践中，对正当防卫的认定标准过严、对防卫人的“退避义务”要求过高等问题，体现了司法的关怀和法律的温度。对办案人员而言，要在吃透法律精神、依照法治框架的前提下，作出合乎法理、事理、情理的准确判断，确保案件处理符合社会公平正义观念。

指导意见要求认定正当防卫“不能苛求防卫人”，在司法理念上是一个很大的进步。正如法谚所说：正当防卫的适法性及不可罚性，其基础来自于一般人本性的感情。源远流长的中华法系，也包含着丰富的被现代法律称为“正当防卫”的内容。指导意见的贯彻落实，意味着在刑法的威严目光中，也能透显出法律对人性的关怀、对人在危急处境中的体谅，以及对“法不能向不法让步”理念的坚定捍卫。

习近平总书记强调，让全社会充满正气、正义。在当前司法实践中，在法治框架内为正当防卫提供保障，对鼓励见义勇为、弘扬社会主义核心价值观十分必要。相关规定的出台，是对社会关切的积极回应，必将更好擦亮与不法行为作斗争的法律武器，推动全社会养成见义勇为的浩然正气。

《 人民日报 》（ 2020年09月17日 05 版）