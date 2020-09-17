着力防范化解重大风险

习近平总书记在经济社会领域专家座谈会上的重要讲话中指出：“进入新发展阶段，国内外环境的深刻变化既带来一系列新机遇，也带来一系列新挑战，是危机并存、危中有机、危可转机。”“今后一个时期，我们将面对更多逆风逆水的外部环境，必须做好应对一系列新的风险挑战的准备。”能否有效防范化解风险挑战，直接关乎我国实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，关乎“两个一百年”奋斗目标的顺利实现。我们要深入学习贯彻习近平总书记关于防范风险挑战、应对突发事件的重要论述，做好应对风险挑战的周全准备，更好掌握发展主动权。

在风险意识上，增强忧患意识、树立底线思维。习近平总书记指出：“我们党是生于忧患、成长于忧患、壮大于忧患的政党。正是一代代中国共产党人心存忧患、肩扛重担，才团结带领中国人民不断从胜利走向新的胜利”。当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速演进，世界进入动荡变革期。面对当前严峻复杂的国际疫情和世界经济形势，要有效防范化解风险挑战，必须增强忧患意识、树立底线思维。底线思维是富有前瞻性和忧患意识的思维方式，它要求凡事从坏处准备，努力争取最好的结果，这样才能有备无患、遇事不慌，牢牢把握主动权。我们要做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备，始终绷紧防范化解重大风险挑战这根弦，打好防范化解重大风险主动仗。

在风险研判上，见微知著、全面排查。习近平总书记指出：“领导干部要有草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来、一叶易色而知天下秋的见微知著能力，对潜在的风险有科学预判，知道风险在哪里，表现形式是什么，发展趋势会怎样”。这就要求我们深入研究国内外重大风险演进的规律性，特别是认真研判经济社会各领域的内在联系，增强风险研判能力，为有效防范化解各类重大风险提供科学依据。领导干部需要时刻保持高度警惕，既要高度警惕“黑天鹅”事件，也要防范“灰犀牛”事件；既要有防范风险的先手，也要有应对和化解风险挑战的高招；既要打好防范和抵御风险的有准备之战，也要打好化险为夷、转危为机的战略主动战。

在风险化解上，更好发挥制度优势。习近平总书记指出：“我们要打赢防范化解重大风险攻坚战，必须坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，运用制度威力应对风险挑战的冲击。”面对突如其来的新冠肺炎疫情，党中央发挥党的领导这一中国特色社会主义制度的最大优势，坚持全国一盘棋、集中力量办大事，建立中央统一指挥、统一协调、统一调度，各地方各方面各负其责、协调配合，集中统一、上下协同、运行高效的指挥体系，为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战提供了有力保证。抗疫斗争伟大实践再次证明，中国特色社会主义制度所具有的显著优势，是抵御风险挑战、提高国家治理效能的根本保证。面对更多逆风逆水的外部环境，应对一系列新的风险挑战，必须更好发挥制度优势。要以深化改革激发新发展活力，拿出更大的勇气、更多的举措破除深层次体制机制障碍，坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化，以制度优势这个确定性应对各种不确定性冲击。比如，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，必须实现依靠创新驱动的内涵型增长。这就要求我们充分发挥制度优势，打好关键核心技术攻坚战，大力提升自主创新能力。

（作者为中央党校（国家行政学院）习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、经济学教研部主任）

《 人民日报 》（ 2020年09月17日 09 版）