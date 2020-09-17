完善立法，加强对外卖行业的监管

强化对外卖行业的监管，得先解决“谁来管”的问题；监管目的是促进外卖行业持续健康发展；要充分考虑对行业中处于弱势地位一方的权益保护

最近，关于外卖骑手的话题很火。从外卖骑手的“拼”谈到消费者的“急”，从外卖平台的“责”谈到监管措施的“松”，甚至从市场规律谈到了行业发展。可以说，大家摆事实是客观的，说原因是理性的。可是，为解决外卖骑手飞奔带来的人身安全和交通秩序问题，不管是平台企业“留出几分钟弹性时间”举措，还是相关人士发出的“让骑手慢下来”倡议，不少人依然认为“不够管用”。

外卖骑手承担的是餐饮快送业务，直接相关方有消费者、平台企业。角色不同，但追求一样：“快”。先说消费者，快节奏下的工作生活，点外卖图的就是便捷；再看平台企业，标准是快和更快，要的是利润，是同行竞争中的优势；最后说外卖骑手，多拉快跑才能挣得更多，看中的是更多的收入。三方一致求“快”，而外卖骑手在行业中无疑处于弱势地位，压力的承受和问题的暴露，自然就落在了他们身上。如果打感情牌，试图光用“良心善意”去化解外卖骑手身上的压力，最终可能导致三方都不情愿、不满意，特别是外卖骑手未必真正领这个情。或许，这就是一些人不看好相关新举措和倡议的原因吧。

光靠道德说教解决不了的问题，就得依靠法律法规来规范约束。外卖作为近些年出现的新生事物，相关部门采取审慎包容的监管态度，这对外卖行业的飞速发展起到了较大的促进作用。如今，外卖平台技术成熟，外卖骑手队伍壮大，外卖消费市场庞大，外卖行业与百姓生产生活联系越来越紧密，其暴发式生长所积累的问题也在不断显现。

虽然现在有一些对外卖行业进行约束规范的法律法规，比如邮政法、快递市场管理办法、快递网络餐饮服务食品安全监督管理办法等，但从现实生活看，这些法律法规很难对外卖行业实现全链条、全方位监督制约。因此，无论是对外卖消费者、外卖骑手的权益保护，对餐饮食品、道路交通的安全保障，还是对外卖行业的持续健康发展，完善立法、加强监管都是很有必要的，也是很迫切的。

完善立法、加强监管，得先解决“谁来管”的问题，也就是要明确一个主管部门。现在邮政、食品安全、交通、人社等部门，对外卖行业都有相应的管理权限，但主管部门并不明确。没有主管部门也就意味着没有主责部门，出现新情况新问题就难有部门愿意出头、牵头处理解决。这对于行业的日常规范和长远发展是不利的。这次外卖骑手话题讨论得这么热烈，至今没有哪个部门站出来表态，没有主管部门可能是原因之一。

强化对外卖行业的监管，着眼点是促进外卖行业持续健康发展，而不是限制其发展。对外卖平台监管的制度设计，要明确其合法合情合理运用新技术、杜绝不正当竞争、勇于承担社会责任等硬性要求。同时注意平衡好各方利益，避免出现“一放就乱、一管就死”现象。

在制定规范中，要充分考虑对行业中处于弱势地位一方的权益保护，避免压力全部传导给外卖骑手，力求各方权责利的统一，体现社会的公平正义。有了更完备的制度规范并严格执行，外卖平台和外卖骑手就一定能在相互成就中成长成熟。

《 人民日报 》（ 2020年09月17日 19 版）