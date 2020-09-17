运动给人们的馈赠，在于身体，也在于心理——追寻自己的热爱，给岁月以美好

戴上耳机，张开双臂，和着音乐翩翩起舞，偌大的冰场上，一位75岁的老大爷沉浸其中，享受花滑，放飞自我。

近日，这位老大爷在冰上起舞的一段视频感动了很多人，网友纷纷感叹“热爱可抵岁月漫长”。这位老大爷名叫姬凯峰，北京的国贸冰场开了21年，他就在这里滑了21年。岁月漫漫，妻儿的离世令姬凯峰倍感孤独，但当他踏上冰面开始滑冰时，生活中的烦闷便能抛诸脑后。

以前每天滑一个小时，现在滑两个小时，谈起自己对这项运动的热爱，姬凯峰说他喜欢这种飞的感觉，而且花样滑冰让自己看得更远了。投入其中，琢磨新曲子、编排新节目、设计比赛服，姬凯峰的生活变得更充实，内心更满足。21年间，生活变迁，年龄增长，花样滑冰带给他的美好却未曾改变。一路走来，他带着这份馈赠，以优雅的姿态和坚定的信念，拥抱生活。运动给人们的馈赠，在于身体，也在于心理——追寻自己的热爱，给岁月以美好。

运动的馈赠不限年龄、不分项目，在无形中滋润着运动者的身心。最近，西安外国语大学的学生们在跳广场舞的过程中收获了很多。回到久违的校园，如何丰富课余生活？同学们自发地跳起了广场舞，伴随着一首首耳熟能详的乐曲，大家跳得格外开心。从难为情到融入其中，从不交谈到结为知己……通过跳广场舞，这些年轻人释放了活力，收获了友谊。

一个好心情、一份新友情……运动，给人们带来了更多美好。踏上冰面，75岁的姬凯峰将烦闷化作冰上的轻盈；跳起广场舞，风华正茂的大学生们以舞蹈调和着生活的颜色。

在网络上，人们常用“治愈”一词来形容平静、舒畅、暖心的感觉。其实，运动也是一种治愈：缓解压力放飞自我，沉浸其中享受乐趣。

《 人民日报 》（ 2020年09月17日 17 版）