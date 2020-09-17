“十三五”以来 我国用水效率明显提升

本报北京9月16日电 （记者王浩）水利部全国节约用水办公室近期对我国用水效率进行了统计分析。数据显示，2019年，我国万元国内生产总值用水量为60.8立方米，与2015年相比下降23.8%；万元工业增加值用水量为38.4立方米，与2015年相比下降27.5%；农田灌溉水有效利用系数达到0.559，与2015年相比升高0.023。

从万元国内生产总值用水量来看，最省水的省份为北京、天津、上海、浙江、山东、重庆、陕西、广东、福建、河南，均低于44立方米。从万元工业增加值用水量来看，最省水的北京、天津、山东、陕西、河北、浙江、山西、辽宁、广东、河南，均低于25立方米。从农田灌溉水有效利用系数来看，排在前十的北京、上海、天津、河北、山东、河南、江苏、黑龙江、浙江、吉林，均达到0.594以上。

《 人民日报 》（ 2020年09月17日 15 版）