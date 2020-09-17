9月16日清晨，内地核酸检测支援队570多名队员陆续踏上回家的路。“不负重托、不负众望，满是完成使命的欣慰！”李正康说出这句话时，带着自豪。他来自广东省人民医院，也是最早一批到香港的先遣队队员，从8月2日抵港以来已经工作46天，“回家后，陪陪孩子！”

“感恩有您！”香港市民在支援队住宿酒店拉起了横幅。香港特区政府官员、多个社团、本地医护、普通市民夹道欢送支援队队员，“辛苦啦！感谢支援队！中国加油！香港加油！”香港特区政府食物及卫生局局长陈肇始向支援队代表赠送亲手制作的感谢卡片，她表示，感谢中央及内地核酸检测支援队的支持，让香港普及社区检测计划得以成功，协助香港的抗疫工作“向前一大步”。

连轴运转完成检测

香港暴发第三轮新冠肺炎疫情后，应香港特区政府请求，在中央统筹部署和指挥下，国家卫健委迅速组建内地核酸检测支援队，赴香港开展工作，协助特区抗击疫情。9月1日，香港特区政府普及社区检测计划正式展开，9月14日如期完成，累计完成约178.3万个样本的检测，经特区政府卫生署复检确认，其中32例为新确诊病例。

香港特区政府专家顾问、香港中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌在电视节目中表示，普及社区检测计划帮助及早切断社区传播链。

“再多的标本，再多的检测，我们都扛下来了，我们做到了及时把检测结果送到香港市民的手中。”站在位于香港中山纪念公园体育馆的“火眼”实验室（临时气膜实验室）外，郭鹏豪对记者说，“这就是我们能做的！”

“我是最早一批到香港的。”郭鹏豪来自中山大学附属第一医院医学检验科，8月2日，他带领支援队先遣队抵达香港，同香港有关部门对接检测安排。来香港前，他参加了广东和北京的抗疫。郭鹏豪说，内地核酸检测支援队队员连轴转地工作，“火眼”实验室24小时不间歇地运转，“我们每日能检测20多万份样本。”

不惧艰险抗击疫情

因高强度的检测任务、长时间佩戴防护装备，支援队队员脸上被口罩勒出的痕迹清晰可见。

来自北京大学深圳医院的夏勇，两只手的每个指关节都裹着胶布：“工作时也不知道，脱下手套看到有很多皮，才知道是关节处磨破了。”为了尽快让香港市民拿到检测结果，队员们每天自己动手搬运大量的采样样本箱。

“每天600至800个样本箱，每箱需转移4次，装得多的近20公斤。而回收样本的箱子会装得更满，重达30公斤。”来自广东卫健委的赵杰介绍。

24岁的陈旭辉是支援队广东组里最年轻的队员。“我是带着光荣使命来的，大家一起拼搏一起扛，我从心理上并不觉得劳累。”陈旭辉说。他所在的取样组，有同事连续奋斗了6个12小时夜班（晚9点至早9点）和2个8小时小夜班（下午5点至深夜1点）；为了缓解长时间工作后身体的疼痛，有些队员天天靠贴镇痛膏药来坚持操作；防护镜后都是水，靴套里面的裤腿和鞋都是湿的。

“连续工作12个小时，除了必要的吃饭上厕所外，每天有10多个小时都是在实验室里工作。”来自广西梧州市红十字医院的蔡永林，9月3日下午3点抵达香港，当晚9点就开始上岗参与检测。

来自福建的支援队队员曾邦伟负责检验物的后续处理。每天，他和队员们都频繁地体验着“冰火两重天”：一会儿进入20摄氏度左右的场内集纳样本、送上吊车；一会儿去40多摄氏度高温的处理间，那里有持续烧开的高压锅。“我们的衣服干了又湿，湿了又干，一天不知道反复多少遍。”曾邦伟说。

郭鹏豪说：“我们两点一线，每天从酒店到实验室，即使实验室就在维多利亚港畔，队员们也只能在短暂休息时，透过走道窗户看一眼。”蔡永林则期待地表示：“希望尽快战胜疫情，下次以旅游观光客身份来香港。”

市民表达真挚感谢

自普及社区检测计划开展以来，香港市民积极参与，香港各界也纷纷给支援队队员们送来心意卡、感谢信、糖水等，向支援队表达真挚的谢意。

“来香港之前，我们就听说了一些歪曲援助抗疫、质疑我们能力的声音。到香港后，队员们感受到的主要还是香港市民对中央援手的感谢和对我们工作的支持。”郭鹏豪说，“守望相助，香港警察一直守护在我们身后。他们的言行给了我们莫大的温暖。”

“纵然面对一些别有用心的人士造谣抹黑，仍然无阻支援队队员坚持人民至上、生命至上。支援队无畏无惧，坚守岗位，为香港抗疫工作作出重大贡献，值得敬佩。”9月13日，香港政务司司长张建宗发表网文点赞支援队。

“火眼”实验室外，身穿防护服、面戴口罩的人形立牌引人注目，上面写着“多谢内地医护来港建设抗疫绿洲”；有机构发起纪念品制作活动，并带上数十张《逆行天使》画作及《感谢国家、同心抗疫》字画前往队员居住的酒店致谢；有市民自发给检测队员送来糖水；有人留言“支援队不惧疫情风险，第一时间奔赴香港进行支援，香港市民不会忘记你们”；有社团发来感谢信称赞支援队是勇于担当、无私无畏的逆行者，是医者仁心、大爱无疆的奉献者。

香港特区政府15日为内地核酸检测支援队举行了欢送仪式。行政长官林郑月娥在欢送仪式上说，在短时间内完成接近180万个样本的检测，是一个艰巨而光荣的任务，是“火眼”实验室内每一位工作人员辛劳工作的成果，承载着中央和内地人民对香港同胞的关怀和支援，“我代表香港特别行政区，衷心感谢中央政府以及支援队成员。”

内地核酸检测支援队总领队、国家卫健委医政医管局副局长李大川和内地核酸检测支援队广东、广西及福建组的代表向香港各界的慰问表示感谢。李大川表示：“大家送来的心意卡、视频和各种留言等，让我们感到非常温暖。”全体支援队队员争分夺秒、全力以赴，为香港社会、香港市民尽快恢复正常生活，贡献了自己的力量，生动诠释了祖国内地人民与香港同胞血浓于水的骨肉亲情。

《 人民日报 》（ 2020年09月17日 04 版）