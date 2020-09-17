近九成受访家长不放心孩子用眼习惯

9月10日，福建省邵武市东关小学教师傅凤英在近视防控课上指导学生握笔正姿。新华社记者 彭张青/摄

新学期，全国各地中小学生纷纷回归校园，但经过长时间的居家防疫和在线教学，中小学生视力更加成了问题。教育部对9个省(区、市) 的14532位小学、初中和高中学生在疫情期间的视力变化进行的调研显示，半年近视率增加了11.7%。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1505名中小学生家长进行的一项调查显示，77.2%的受访家长在开学前后带孩子去医院检查视力。50.6%的受访家长表示孩子视力降低了。恢复校园生活后，89.1%的受访家长更担忧孩子的用眼习惯和护眼意识。66.9%的受访家长希望学校严格落实眼保健操、体育课。

50.6%的受访家长表示孩子这半年来视力下降了

调查显示，77.2%的受访家长在开学前后带孩子去医院检查了视力，仅22.8%的家长没打算去。交互分析发现，孩子患中度近视的家长执行力更强（85.3%），其次是轻度近视（83.4%）。

广东深圳某私企职员王萱（化名）的女儿今年刚升初中，开学后发现坐在教室稍远的地方就看不清黑板了，周末只好带女儿去医院验光配镜，“已经近视150度了，我太受打击了，没想到她这么小就得戴眼镜”。

山东全职妈妈刘程程（化名），儿子读小学四年级，已经戴了两年的近视镜，每隔3到4个月，她都带着儿子去医院复查视力，从不敢落下，“最近这次复查，医生说矫正视力达到1.2了，保持得不错，让我以后半年带孩子去一次就行，我别提多高兴了”。

调查显示，50.6%的受访家长坦言孩子这半年来视力下降了，25.9%表示没变化，23.5%表示提高了。交互分析发现，初中生视力降低比例最高（61.5%），其次是高中生（56.3%）。

王萱对记者说，女儿喜欢清净，爱学习，就是在假期也会给自己安排额外功课任务。“上个学期在家每天要上网课、查资料，在电子屏幕前费了不少眼睛。加上由于疫情影响，出门更少了，经常想不起下楼转转”。

“我儿子上学第一天回来跟我说，他同桌近视了，还胖了。家长工作忙都不怎么管，平时抱着手机不撒手，报的体育训练班也因为疫情搁置了，吃得多不运动，他同桌觉得在家过得‘老自在’了，结果就近视了。”刘程程说。

河北唐山某公立小学五年级班主任王媛（化名）说，新学期开学后班里多了几个“小眼镜”，咨询她能否往前调座位的家长也比之前多，“上学期主要居家防疫，户外活动机会少了很多，平时也要上网课，加上有的家庭对孩子使用电子产品、看电视没有限制，长时间待在屋内，孩子眼睛得不到有效的休息”。

是什么因素造成了孩子视力下降？调查中，59.5%的受访家长指出是户外体育锻炼少，56.7%的受访家长表示是室外活动少，52.7%的受访家长坦言是沉迷电子游戏。其他还有：上网课时间长（51.4%），作息不规律（36.7%），孩子自身不懂节制用眼（25.5%）。

66.9%受访家长希望学校严格落实眼保健操、体育课

“中学科目多了，课程任务比小学重。利用课间时间休息远眺和放松，对孩子缓解眼疲劳非常重要。但我现在特别担心，女儿到了学校更不注意劳逸结合了。”王萱说，她同事家的孩子就是在初中阶段视力水平迅速下降。

北京某品牌眼镜店验光师张辉（化名）从事这个行业10余年，在为青少年验光配镜的过程中，常与家长、孩子交流。他感到除了课业任务重，孩子自身健康用眼意识不够的情况非常普遍。“例如家长让少看电视、晚上早休息，有些孩子想办法多看会儿电视，晚上关灯后玩手机或开台灯看书，跟家长打‘游击战’，还以为自己赚了，根本不懂得近视的危害”。

恢复校园生活后，89.1%的受访家长更担忧孩子的用眼习惯和护眼意识。交互分析发现，孩子轻度近视（91.4%）和中度近视（90.6%）的受访家长，担心的比例明显更高；小学四到六年级学生（90.3%）和初中生（90.0%）的家长更担心。

“上学期主要是通过网课学习，比起坐在教室里现场学习的效果还是差一些。而且网课时长有限，能讲的东西也有限。这学期能回到教室里上课我挺开心的，但也特别担心老师为了补充上学期遗漏的知识点，导致学习任务过重，吃不消。希望学校能合理规划安排。”今年读高二的张小蓓（化名）说。

“在家时我尽量每天都带孩子出门转悠，疫情好转后，周末常带他进行户外活动。开学后就得靠学校和老师的监督和管理了。”刘程程希望学校能重视学生视力问题，每天除了安排上午的早操、眼保健操和下午的大课间，每周的几节体育课都要落实到位，不能打折扣。

王媛表示，学生视力问题越来越受到学校的重视，“我校明令禁止随意占用体育课。现在每天上午的眼保健操，我会待在教室，看到偷懒的、敷衍的，都会提醒”。王媛在开学班会上着重强调了爱护眼睛，告诉学生们下课多走动，不要闷坐在教室里。

调查中，66.9%的受访家长希望学校严格落实眼保健操、体育课，66.1%的受访家长希望每天能保证超过1小时锻炼时间。其他还有：考虑学生用眼健康安排课业强度（49.3%），科学合理设计和安排多媒体课堂教学（47.2%），有效管理学生在校期间携带和使用手机情况（33.2%）。

受访家长中，孩子在小学一到三年级的占29.5%，小学四到六年级的占45.9%，初中的占19.3%，高中的占5.3%。孩子不近视的占27.3%，轻度近视（300度以下）的占56.1%，中度近视（300度-600度）的占16.3%，高度近视（600度以上）的占0.3%。(记者 杜园春)