云南瑞丽1.3万余人核酸检测均为阴性

新华社电 云南省瑞丽市防疫指挥部9月16日下午召开新闻发布会介绍，自15日瑞丽市启动城区全员核酸检测以来，已完成核酸检测13182人，全部为阴性，检测结果通过微信二维码平台及时推送到被检人员。

据介绍，瑞丽市启动城区全员核酸检测以来，共有16支队伍1196人投入采样和实验室检测工作，全市划分为554个网格，设置采样点360个，进行全天候不间断核酸检测采样工作，同时每个网格均有政府部门和社区工作人员有序组织市民参加采样。截至16日13时30分，累计完成采样80311份，并全部送检。

12日以来，在各有关方面驰援帮助下，瑞丽市核酸检测实验室从2个增加到12个，其中移动实验室2个，第三方检测机构2个，核酸检测设备从2套增加到54套，紧急采购采样检测物资30万份，核酸检测能力从日均2500份提高到25万份。

此外，经国家、省级专家指导会诊，目前瑞丽市2例从缅甸输入的新冠肺炎确诊病例仍为一例“轻型”、一例“普通型”，均在定点收治医院接受中西医协同对症支持治疗，病情较入院时好转，无重症倾向。