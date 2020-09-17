月饼包装“简约风”是理性消费的回归

临近中秋，除了一直以来的口味之争，在今年“厉行节约、反对浪费”的大环境下，月饼的“瘦身”运动和“轻装”风格，也成为商家营销的热点。据报道，在北京多家商超，月饼大多“衣着朴素”，有的月饼甚至“素面朝天”，从包装到尺寸等各个环节，都体现着节约之风。

往年，一到中秋期间，月饼过度包装的问题就会变得很严重。月饼过度包装迎合了一些消费者好面子的心理，一些豪华包装的“天价月饼”也是频频出现。月饼过度包装造成了巨大资源浪费，这些包装再精美，最终还是会变成垃圾。这既造成包装浪费，还带来包装物污染。而月饼过度包装还给消费者带来“买椟还珠”的后果，一些商家通过过度包装对消费者实施消费欺诈，一些无良商家将质量低劣的月饼用豪华包装包裹，以高价出售。月饼过度包装还损害了消费者权益。

今年的月饼市场刮起了“适度包装风”，这是让人高兴的一个变化。如“大块头”月饼变“迷你”，“素颜”包装、散装月饼越来越受到消费者的喜爱……消费者注重实际，不再盲目攀比，不再进行面子消费，这不仅是一种节俭意识的体现，也是理性消费观念的回归，而这也才更有利于维护好自身权益。

虽然月饼市场的包装“简约风”值得肯定，但对于月饼包装回归简约也不可盲目乐观。由俭入奢易，由奢入俭难，还要防范月饼过度包装再次卷土重来。况且就算在当下，月饼过度包装也并没有完全绝迹，还是随处可见。

早在2010年4月，国家质量监督检验检疫总局就发布过《包装要求》，对包括月饼在内的糕点类产品要求，包装空隙率不能超过60%，包装层数在3层以下，初始包装之外的所有包装成本总和不得超过商品销售价格的20%。

对于月饼过度包装问题，一方面要能倡导消费者理性消费，要在社会上营造浪费可耻、节约光荣的良好氛围，遏制月饼消费的非理性需求。另一方面，则要对月饼过度包装现象加强整治力度，如要针对月饼过度包装开展专项整治行动，加强对月饼市场的监管，规范生产环节，让过度包装月饼没有生存空间。