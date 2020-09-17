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“微信儿童版”可以有 但要确保干净无害

王桂霞

2020年09月17日08:37 来源：北京青年报

近日，一则关于“腾讯申请微信儿童版商标”的消息冲上热搜，引发广泛关注。据报道，腾讯新增多条商标信息，包括多条“微信儿童版”“WEIXIN FOR KIDS”商标，申请日期在2020年8月19日，商标状态均显示为“商标申请中”。知情者介绍，微信儿童版已进入内测阶段。

时下，老师和家长、学生主要通过微信群布置作业、打卡、交流，再加上一些课堂作业，比如观看网课视频、英语听力等，也需要通过微信完成，令微信在学生群体的使用频率非常高。可以说，学生确实需要微信，目前主要是用家长的微信账号，不太方便，如果家长看管不严，还可能出现学生偷玩游戏、充值打赏等问题。因此，“微信儿童版”可以有，但要限制功能，确保干净无害。

今年以来，在新冠肺炎疫情影响下，全国学生在家上网课学习，不可避免要使用手机提交作业、课堂互动等，进一步增加了学生使用微信的频次。由于很多家长需要上班，工作也需要用微信，为了避免干扰，就给孩子另外配置一部手机，单独开设微信账号，让孩子自己操作。可孩子自控力较差，在无人看管的情况下，就很容易“摸鱼”，不上网课而玩游戏，导致影响学习。

目前，部分国产品牌手机系统自带儿童模式，确保视频、网页等内容干净，家长可以根据需要，将手机切换到儿童模式，但是微信功能过于庞杂，小程序使得功能可以无限扩展，家长难以限制孩子通过微信玩游戏。

没有小程序，没有小游戏，能够使用最简单的功能，这就是家长对“微信儿童版”的期待。显然，“微信儿童版”具有强烈的现实需求，也有着广阔的市场空间，既能够满足学生的学习需求，亦可杜绝玩游戏、刷剧、充值打赏，禁止涉黄涉毒等不良内容，以避免无谓的干扰和麻烦，让家长和学校都能放心。

因此，腾讯在开发“微信儿童版”之时，一定要克制住功能扩张欲望和利益增长冲动，不得将孩子视为流量收割的对象。应严格遵守儿童权益保护法规，以儿童利益为优先考量，打造一款干净纯粹的软件，确保APP界面简洁、功能简化、小巧轻便、无游戏、无小程序等，全力保护孩子免受不良信息干扰。如此，才是“微信儿童版”的发展正途。

(责编：李轶群、许晓华)


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