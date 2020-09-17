近九成受访家长不放心孩子用眼习惯

新学期，全国各地中小学生纷纷回归校园，但经过长时间的居家防疫和在线教学，中小学生视力更加成了问题。教育部对9个省(区、市) 的14532位小学、初中和高中学生在疫情期间的视力变化进行的调研显示，半年近视率增加了11.7%。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1505名中小学生家长进行的一项调查显示，77.2%的受访家长在开学前后带孩子去医院检查视力。50.6%的受访家长表示孩子视力降低了。恢复校园生活后，89.1%的受访家长更担忧孩子的用眼习惯和护眼意识。66.9%的受访家长希望学校严格落实眼保健操、体育课。

50.6%的受访家长表示孩子这半年来视力下降了

调查显示，77.2%的受访家长在开学前后带孩子去医院检查了视力，仅22.8%的家长没打算去。交互分析发现，孩子患中度近视的家长执行力更强（85.3%），其次是轻度近视（83.4%）。

广东深圳某私企职员王萱（化名）的女儿今年刚升初中，开学后发现坐在教室稍远的地方就看不清黑板了，周末只好带女儿去医院验光配镜，“已经近视150度了，我太受打击了，没想到她这么小就得戴眼镜”。

山东全职妈妈刘程程（化名），儿子读小学四年级，已经戴了两年的近视镜，每隔3到4个月，她都带着儿子去医院复查视力，从不敢落下，“最近这次复查，医生说矫正视力达到1.2了，保持得不错，让我以后半年带孩子去一次就行，我别提多高兴了”。

调查显示，50.6%的受访家长坦言孩子这半年来视力下降了，25.9%表示没变化，23.5%表示提高了。交互分析发现，初中生视力降低比例最高（61.5%），其次是高中生（56.3%）。

王萱对记者说，女儿喜欢清净，爱学习，就是在假期也会给自己安排额外功课任务。“上个学期在家每天要上网课、查资料，在电子屏幕前费了不少眼睛。加上由于疫情影响，出门更少了，经常想不起下楼转转”。

“我儿子上学第一天回来跟我说，他同桌近视了，还胖了。家长工作忙都不怎么管，平时抱着手机不撒手，报的体育训练班也因为疫情搁置了，吃得多不运动，他同桌觉得在家过得‘老自在’了，结果就近视了。”刘程程说。

河北唐山某公立小学五年级班主任王媛（化名）说，新学期开学后班里多了几个“小眼镜”，咨询她能否往前调座位的家长也比之前多，“上学期主要居家防疫，户外活动机会少了很多，平时也要上网课，加上有的家庭对孩子使用电子产品、看电视没有限制，长时间待在屋内，孩子眼睛得不到有效的休息”。

是什么因素造成了孩子视力下降？调查中，59.5%的受访家长指出是户外体育锻炼少，56.7%的受访家长表示是室外活动少，52.7%的受访家长坦言是沉迷电子游戏。其他还有：上网课时间长（51.4%），作息不规律（36.7%），孩子自身不懂节制用眼（25.5%）。

66.9%受访家长希望学校严格落实眼保健操、体育课

“中学科目多了，课程任务比小学重。利用课间时间休息远眺和放松，对孩子缓解眼疲劳非常重要。但我现在特别担心，女儿到了学校更不注意劳逸结合了。”王萱说，她同事家的孩子就是在初中阶段视力水平迅速下降。

北京某品牌眼镜店验光师张辉（化名）从事这个行业10余年，在为青少年验光配镜的过程中，常与家长、孩子交流。他感到除了课业任务重，孩子自身健康用眼意识不够的情况非常普遍。“例如家长让少看电视、晚上早休息，有些孩子想办法多看会儿电视，晚上关灯后玩手机或开台灯看书，跟家长打‘游击战’，还以为自己赚了，根本不懂得近视的危害”。

恢复校园生活后，89.1%的受访家长更担忧孩子的用眼习惯和护眼意识。交互分析发现，孩子轻度近视（91.4%）和中度近视（90.6%）的受访家长，担心的比例明显更高；小学四到六年级学生（90.3%）和初中生（90.0%）的家长更担心。

“上学期主要是通过网课学习，比起坐在教室里现场学习的效果还是差一些。而且网课时长有限，能讲的东西也有限。这学期能回到教室里上课我挺开心的，但也特别担心老师为了补充上学期遗漏的知识点，导致学习任务过重，吃不消。希望学校能合理规划安排。”今年读高二的张小蓓（化名）说。

“在家时我尽量每天都带孩子出门转悠，疫情好转后，周末常带他进行户外活动。开学后就得靠学校和老师的监督和管理了。”刘程程希望学校能重视学生视力问题，每天除了安排上午的早操、眼保健操和下午的大课间，每周的几节体育课都要落实到位，不能打折扣。

王媛表示，学生视力问题越来越受到学校的重视，“我校明令禁止随意占用体育课。现在每天上午的眼保健操，我会待在教室，看到偷懒的、敷衍的，都会提醒”。王媛在开学班会上着重强调了爱护眼睛，告诉学生们下课多走动，不要闷坐在教室里。

调查中，66.9%的受访家长希望学校严格落实眼保健操、体育课，66.1%的受访家长希望每天能保证超过1小时锻炼时间。其他还有：考虑学生用眼健康安排课业强度（49.3%），科学合理设计和安排多媒体课堂教学（47.2%），有效管理学生在校期间携带和使用手机情况（33.2%）。

受访家长中，孩子在小学一到三年级的占29.5%，小学四到六年级的占45.9%，初中的占19.3%，高中的占5.3%。孩子不近视的占27.3%，轻度近视（300度以下）的占56.1%，中度近视（300度-600度）的占16.3%，高度近视（600度以上）的占0.3%。（记者 杜园春）