孩子常见病，多是“热”闹的

首都医科大学附属北京儿童医院中医科副主任医师 黄 静

“内热”是很多孩子常见病的根源，尤其很多疾病动不动反复，大多是“内热”引起的。《幼科要略》曰：“襁褓小儿，体属纯阳，所患热病最多”;《宣明方论》记载：“大概小儿病者纯阳，热多冷少也”。意思是说，小儿一旦患病，病邪易从热化，临床小儿热性病最多。中医理论认为，孩子尤其是婴幼儿是“纯阳之体”，生命力旺盛，犹如旭日东升，草木方萌，蒸蒸日上。我们通常所说的“内热”从何而来，孩子又会以什么形式表现出来？

1.小儿脾常不足，各种原因均易影响脾胃正常功能，加之现在孩子喜欢吃油腻、甜味等食物，非常难消化，从而导致积滞，蕴而生热。这种情况多表现为腹胀、厌食、手足心热、心烦易怒、夜睡易醒、自汗盗汗、好翻动、蹬被、大便臭秽等。

2.小儿肺常不足，热病后余邪未清，内热久蕴于肺。一旦外邪侵袭，新感易发，留邪内发，容易出现反复呼吸道感染、扁桃体炎、肺炎等呼吸道疾病。

3.小儿心常有余，心气旺盛，肾阴不足，心火易炎，容易出现口腔方面的问题，比如动不动就口腔溃疡，反复感染疱疹性口腔炎等;火热之邪易扰心神，心火旺的孩子也会出现心烦易怒、狂躁好动等症状。

4.小儿肝常有余，开窍于目，导致孩子眼屎多，或出现眼睛红肿等急性结膜炎症状。同时肝具有升发疏泄全身气机的功能，肝阳亢盛的孩子还有性情急躁、容易发怒的表现。

由此可见，小儿“内热”隐患很多，所以建议家长平时要给孩子做好预防保健。

第一，饮食要“严格”。多喝温水，促进火热之邪随尿液排出。孩子饮食宜定时定量，不能过饥过饱，不宜过食生冷、肥甘油腻之品，应选择易消化和富有营养的食物，多吃些新鲜蔬果，纠正偏食、吃零食等不良习惯。平时也可多给孩子揉揉肚：腹部顺时针摩腹，可加快胃肠蠕动，利于大便排出。

第二，少穿的同时捂好三处。俗话说，“欲得小儿安，三分饥与寒”，不要给孩子穿太多，少穿的同时应做到“背暖”“肚暖”“足暖”，以固护阳气。

第三，日常多观察“六处”。日常生活中注意观察孩子大便的情况(大便干或臭秽黏腻)、小便的颜色(尿黄)、舌质舌苔变化(舌质红，苔黄)、口唇颜色(口唇色红)、口气变化(尤其是晨起口气明显)、饮食情况(如食欲/胃口特别好)等，及时发现孩子是否存在内热，出现情况及时就医，在医生辨证下进行调理。

第四，适量服“凉茶”。因各地气候条件不同，药物组成存在地域性差异，如南方盛行的小儿七星茶，有些地区喜用鲜芦根或菊花、薄荷等代茶饮。需要提醒的是，凉茶最好咨询医生后服用，切勿寻找偏方或自行给宝宝用药，以免寒凉药物伤脾胃。▲