“人民健康社区”系列线下活动第一站走进中关村

人民网北京9月16日电 家庭健康是全民健康的基础，社区则是家庭健康的服务者、组织者、促进者。为打造健康社区，提升全民健康素养，助力“健康中国行动”，9月16 日上午，由人民网·人民健康主办的“人民健康社区”系列线下活动第一站在中关村太阳园社区举办。

图为活动现场

据介绍，“人民健康社区”项目于2020年8月发起，人民网·人民健康依托人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端、人民日报社旗下综合消费服务平台“人民优选”，以人民健康为中心，围绕疾病预防和健康促进，持续开展走进社区系列活动，活动包括线下义诊、健康科普讲座、科学健身示范、合理膳食指导、人民优选产品展销等多项内容。

中关村街道办事处副主任包长青在活动上表示，海淀区中关村街道（地区）将与“人民健康社区”共同努力，做居民健康的“勤务兵”、当健康社区的“守门人”。“人民健康社区”既要靠为民服务的“小处方”，更要靠社区联动的“大处方”，树立大卫生、大健康的观念，关注社区居民健康生活全过程。同时，活动要做到“四个坚持”——坚持居民自愿、坚持基层首诊、坚持政策引导、坚持创新机制。

中华志愿者协会医疗专家志愿者委员会主任、北京市人大代表、中日友好医院皮肤科主任医师张晓艳在现场发言中说，中华志愿者协会医疗专家志愿者委员会（全国社区医疗服务志愿团）发起于2015年,是由北京大三甲医院专家组成的医疗公益团体，一直致力于基层和社区医疗帮扶，助力健康北京、健康中国的实现。5年多来，为全国多个地区多个革命老区和贫困地区提供了医疗援助，如陕西耀州、江西寻乌、山西右玉等。她表示，健康中国的实现离不开健康社区，希望大家携起手来，共同为健康社区建设贡献力量。

人民健康社区项目负责人李果在活动中提出，以社区为单位，以社区人群为健康教育对象，对实现“人人享有健康”的目标具有重要意义。此次将中关村街道太阳园社区作为“人民健康社区”系列活动的第一站，是因为中关村是海淀区核心区域，在教育、人才、商业等方面拥有丰富的资源和发展优势，为进一步推动全民健康的生活方式，切实提高社区居民的健康意识起到积极作用。同时，在社区开展丰富多彩的健康教育和健康促进活动，可以提升居民健康意识、丰富居民生活，营造有利于健康的社区环境。

图为“人民健康社区”（中关村）示范社区揭牌仪式嘉宾合影

活动上，中关村街道办事处副主任包长青、解放军总医院第一医学中心骨科研究所主任医师王鑫、中日友好医院呼吸与危重症科主任医师刘国梁、解放军总医院第一医学中心心内科副主任医师李宗斌、中日友好医院骨科副主任医师高福强、人民健康社区项目负责人李果以及北京燕岚山商业运营管理有限公司董事长徐灿、总经理徐燕共同为“人民健康社区”（中关村）示范社区揭牌。

图为义诊现场

图为义诊现场

图为太阳园舞蹈队带来广场舞舞蹈《哈达》表演

活动现场，王鑫、刘国梁、李宗斌三位医生为居民们开展了义诊活动，2003年世锦赛女子万米冠军孙英杰为大家进行了跑步教学。东里北社区老年防跌倒毛巾操队的表演教学，为居民普及了防跌倒的常识。啦啦操一级裁判员、一级教练员殷博、张达为大家带来了双人啦啦操互动教学，太阳园社区拳剑队带来的太极拳和太极扇表演，太阳园舞蹈队带来广场舞舞蹈《哈达》表演，让居民们感受到，健康触手可及、健康就在每一个人的身边。

活动中，来自娃哈哈、金龙鱼、三元、德青源、中船重工、养乐多、今麦郎、思念、大密健康、十月结晶、北贡灵泉、康立明生物、闽威食品等在现场设置了用户免费体验区，为居民们提供了多款产品品鉴的同时，也普及了相关健康知识。

活动得到了社区居民的广泛参与，社区相关负责人表示，这次活动不仅有健康科普、医生义诊，还有现场表演和体验品鉴活动，丰富多彩又有意义，以后会多多组织参加类似活动。