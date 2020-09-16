“隐秘角落”不该是禁烟盲区

近段时间，相关平台接到不少举报，一些地下停车场因位置隐秘、人流不大，成为烟民偷偷过把瘾的好地方。对此，保洁人员等见怪不怪，还好心提示：想抽烟找个不显眼的地方，免得被物业人员发现。

北京“最严禁烟令”施行五年有余，但凡“带顶儿”的场所都在红线之内。地下停车场是无可争议的吸烟禁区，同时因为地下通风效果差，烟雾扩散慢，加之地下停车场多配有洗车行，补漆剂等用材易燃易爆，禁烟的必要性更高。当前，“禁烟令”已在全市范围广泛落地，对于地下停车场这种盲区，必须发现一处、消除一处，举一反三、标本兼治。

禁烟控烟，说到底是在跟习惯作斗争。对烟民来说，这肯定需要相当的自制力，但时时克己并非易事，因而禁烟成效很大程度上取决于外在监督的力度。医院、学校、机关等场所人多眼多，“强曝光”给了烟民很大压力。而在地下停车场、楼道、电梯间、公共卫生间等一些“弱曝光”的地方，一些人的侥幸心理、懒惰情绪很容易占上风。

顺着这个思路，避免“隐秘角落”成为禁烟盲区，关键是补齐监督不足的短板。既然人少是这些场所的特性，那么不妨多发挥机器的替代作用。比如，深圳试点给此类公共场所安装环境监测器，一旦烟雾实时监控数据“爆表”，就会通知管理者进行劝阻，如后台数据没有改善，警察就会出面协助处理。而在国外也有类似探索，比如德国柏林就选择用一个四下游走的蓝色机器人进行提示。一旦发现吸烟者，机器人就会上前，告诫这里是禁烟区，并将其引到专设的吸烟区。可见，在这个科技日新月异的时代，办法总比困难多，实现对禁烟区的无死角监督并非不可能。

除了技防，也不能忽视人防的力量。现实中，一些工作人员甘为吸烟者打掩护，说明物业的管理和培训还不到位。多一事不如少一事的心态可以理解，但对吸烟者进行提醒劝阻，本是职责所在。我们相信，绝大多数烟民都是通情达理的，面对提醒，都能忍上两分钟，移步吸烟区。过去五年来，北京吸烟人群大约减少了55万人，“最严禁烟令”的成效有目共睹。继续多措并举为监督工作赋能，将禁烟的“最严”态势延续下去，也是对所有人负责。