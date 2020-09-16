近日，武汉的一些高校中流传着同学们在空场上晒被子的照片，五颜六色的被子，让沉寂多月的校园又重现人气。秋天正是晒被褥的好时候，很多人喜欢被褥晒过之后松软的感觉和阳光的味道。今天我们邀请到火箭军特色医学中心皮肤病科主任张继刚，跟大家聊一聊在晒被子时如何既杀菌又不破坏被褥的保暖性。

晒被子有什么好处

1.杀菌除螨。长时间使用过的被子里藏有大量细菌，温暖潮湿的环境也有助于螨虫的生存。人们睡觉时穿的衣服少，被褥上的细菌和螨虫容易侵入到身体当中。阳光中的紫外线可以消灭大部分细菌和螨虫，减少感染、过敏等疾病的发生。

2.去除有害物质。被子的材质特殊，具有很强的吸附性，室内空气或者衣柜中的一些病原体很容易被吸附到被子上。被褥在制作、加工、运输的过程中难免会受到一些污染。紫外线和流动的空气可以去除被褥中的有害物质，减少污染物对人体的伤害。

3.避免发霉。在通风条件不好的室内，被褥容易出现受潮发霉的情况。特别是经常使用的被褥，由于人体睡觉过程中会挥发汗液，更容易让被褥发霉。所以需要经常在阳光下晒一晒，避免发霉。而且经常晒被子，还能保持被子的保暖性和弹性，对人体健康大有益处。

材质不同，晾法不同

棉花被、羽绒被、羊毛被、蚕丝被……现在人们使用的被褥种类繁多，面料和填充物各不相同。不同材质的被子，晾晒的方法有何区别？

1.棉花被。棉花被很容易寄生螨虫和受潮，所以棉花被一定要勤晾晒来杀螨除湿。棉花被褥要大太阳晒，最好一周两次，每次晒3到4小时。并需要用力拍打使其恢复蓬松。太阳落山时就要把被子收起来，否则被子容易吸收湿气。

2.羽绒被。由于羽绒吸湿后会结块、变质，所以也要经常将其拿到通风处晾晒，并用手或小棍轻轻拍打，使羽绒恢复自然蓬松的状态。羽绒被经不起烈日暴晒，最好在阳光减弱的情况下晾晒，主要就是为了给被子通通风。羽绒被1个月晒1次，夏天30分钟，冬天1小时就可以。更加保险的做法是，在羽绒被上盖层薄布，避免阳光直射、影响被子的使用寿命。

3.羊毛被。需定期晾晒，但不可过于频繁。羊毛被1个月晒1次，在阳光散射处晒1小时即可。羊毛被千万不可暴晒，高温会使羊毛成分分解，失去弹性。

4.蚕丝被。蚕丝结构复杂，蚕丝蛋白经过阳光强烈照射会分解，建议拿到阴凉通风处稍微透气即可。建议每周晾晒一次，每次30分钟到1小时。

5.纤维被。纤维被以涤纶纤维为填充物，也就是我们经常说的“七孔被”“九孔被”等。纤维被是人工化学合成的，不需要特殊养护。晾晒纤维被的时候也不要在烈日下，被子里的化学成分在强光下容易挥发出有害气体。纤维被可以一周晾一次，每次在阳光散射处晾2小时左右。

晒被子的技巧

晒被子的时候，可以把被子搭在一根较粗的绳子上，重点晒被子的里面，保证充足杀菌。秋冬季晾晒被褥的最佳时间是上午十点到下午两点，如果收晚了就会有潮气侵入被褥。如果您住在高层不方便下楼晾晒，可以在阳光较好时在窗边放一把椅子或X形晾衣架，将窗户打开，把被褥展开铺在晾衣架上即可。晾晒被褥之前需要将被罩取下来清洗。收纳被褥时，可以在里面放一块香皂，既能防虫，又能增香。

（作者单位：火箭军特色医学中心）