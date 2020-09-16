北京昌平区天通苑南街道社会心理服务中心正式投入运营

9月10日教师节这天，社会服务机构“京师老年”在昌平区天通苑南街道社会心理服务中心正式启动。北京市民政局社管中心社会服务机构处二级调研员高倩、北京市昌平区民政局社区服务中心主任远雪丽、北京市昌平区民政局社区服务中心沈蕾，北京市昌平区天通苑南街道社区工作部金萍等主管领导高度重视，并莅临现场指导工作。

据悉，天通苑南街道组织16个村、居的社区工作者参与此次启动仪式。期间中心对社区工作者和社区居民开展“照见自己，点亮别人的幸福感测评”心理服务需求调研，后续将在整合分析问卷数据的基础上开展针对性的心理服务。

活动现场，解放军总医院第三医学中心医学心理科副主任医师袁红；北京睡眠与健康促进会理事专家、安忻睡眠门诊医疗主任彭旭；北京心理服务促进会秘书长郭聪荣三位专家老师分别带领社区工作者体验了睡眠管理、放松减压 “呼吸练习”、团体箱庭 “向往的生活”等系列活动。

据介绍，心理中心总面积有120平米，由办公接待区、团体心理活动区、个案咨询区和睡眠干预区、以及会议培训等功能区组成，配置有心理服务云平台、认知训练系统、团体沙盘、睡眠放松椅、情绪调节宣泄人、魔法哈哈镜、团体等专业的心理设备。并开通了免费心理热线：010-57734358。开放时间为：周一到周五早9：00-晚17：00。

社区居民可以在这里进行专业心理测试、心理游戏、情绪宣泄、也可以进行心理辅导、心理减压体验、注意力训练等，同时，心理服务中心还会定期举办心理健康讲座、家庭亲子互动、团体心理辅导等活动，并推出睡眠社区康复等专业特色服务，为居民提供全面的心理服务。

据悉，“京师老年”作为心理中心运营方将以“专注心身，心系民生”为服务理念，从基础的系列讲座和团体活动、普及心理知识,再到一对一重点疏导,个性化解决居民的需求。努力将中心建设成为居民工作和生活的温情港湾，还将辐射、带动辖区内其他心理服务站点全力推动社会心理体系建设工作迈上新台阶，提升居民幸福感和获得感。