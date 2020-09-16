“后厨开放日”培养学生节约意识

【浪费可耻 节约为荣】

“了解到学校餐厅后厨人员每天都起早贪黑，深切体会到了我们吃的每一顿饭菜都是那么来之不易，我和同学们今后一定倍加珍惜每一粒粮食，每一道饭菜。”在日前举办的大连海事大学“后厨开放日”活动中，同学们被学校后厨人员忙碌的工作状态所感染。

这样的“后厨开放日”活动，大连海事大学每个月都会举办一次。活动中，学校后勤饮食部门邀请各院系学生代表参观蔬菜加工间、米饭生产间、烹调间等工作区。除了搭建师生与饮食服务中心之间交流与沟通的桥梁，参观过程中，饮食服务中心相关负责人还就“每天剩下多少饭菜”“剩菜如何处理”等问题做详细回答。而在传统节日到来之际，学校还会邀请学生进入后厨开展包粽子、做月饼等活动，让学生亲身体会劳动的辛苦，提升他们珍惜劳动、节约粮食的意识。

据了解，为了贯彻“厉行节约、反对浪费”的精神，大连海事大学以“光盘”行动为突破点，努力开展文明用餐、厉行节约活动。后勤服务集团饮食服务中心从加强内部管理、提升员工意识、开展教育宣传等方面做起，倡导后勤员工和学校师生践行节约粮食、杜绝浪费的优良传统，促进节约资源的理念落实到校园生活中。

“除了对头菜、芹菜、香菜、萝卜等食材的常规食用部分进行充分利用外，我们还将通常被舍弃的头菜梗、芹菜叶、香菜根、萝卜缨等边角料经过处理制作成可口的凉拌菜，变废为宝，从制作源头上减少浪费现象的发生。”大连海事大学后勤服务集团总经理徐豪介绍，学校食堂对食材进行精细化分类和多样化加工，通过发展新的加工方式，扩大食材的可食用范围，从而充分利用食材。

为了做好成本控制，避免粮食浪费，大连海事大学校内各餐厅每日统计就餐人数、饭菜制作量和剩余量，同时密切关注师生动态，了解举办各类集体活动的日期，掌握师生均量及特殊情况，根据预估就餐情况制作餐食，少做勤做，尽量做到当餐菜品当餐消耗完毕，减少饭菜剩余。对师生就餐量进行动态分析，及时掌握师生就餐变动情况，有计划地开展生产活动，做好成本控制。

此外，学校餐厅还增设小份售卖方式，少菜量低价格，便于师生根据自身就餐量作出合理选择，米饭也由整份售卖改为提倡购买半份。同时设置宣传点，每天向师生通报前一天的剩饭剩菜数量，深化师生聚沙成塔的节约理念。

“小餐桌体现大文明。我们希望师生都能把节约粮食的意识内化于心，让节约粮食成为习惯，营造勤俭节约的文明风尚！”大连海事大学副校长赵宝刚说，接下来，学校还会继续加强食堂的精细化管理，进一步减少浪费。（记者 吴琳 本报通讯员 吴江涛）