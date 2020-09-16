流感季将至，孩子、老人和孕妇快接种流感疫苗

进入9月，随着各地大中小学及幼儿园的相继开学，大量学生及人员的流动聚集，对疫情常态化防控提出了更高要求。同时，每年10月到来年5月，正是流感高发季，今年秋冬很可能出现流感病毒与新冠病毒“双毒叠加”，疫情防控将面临更加严峻挑战。

日前，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，流感与新冠肺炎疫情防控重叠，将给医护人员鉴别诊断带来困难，加大隔离难度和医疗负荷，不利于疫情防控。最有效办法就是重点人群尽早接种流感疫苗。中国工程院院士、呼吸病学与危重症医学专家王辰等医学大咖也建议，应及时普遍接种流感疫苗，并较充分地扩大接种人群；孩子、老人、孕妇等重点人群，要尽早接种流感疫苗，最好在10月以前完成。

为预防流感新冠“双毒叠加”，今年流感疫苗接种时间提前

虽然还是9月，但流感疫苗已成了近期许多学生家长热议的话题。记者进行随机调查发现，以往对孩子接种流感疫苗十分谨慎的家长，今年态度已大不相同。

“今年比以往任何时候更害怕得流感”，北京的刘女士表示，往年孩子学校通知统一打流感疫苗时，还会犹豫孩子要不要接种，今年不会再犹豫了，不但孩子要接种，全家人也都要去社区医院接种疫苗。北京西城外国语学校及周边两所小学的多位家长均表示，今年一定要给孩子打流感疫苗，有许多家长已去医院排队预约了成人流感疫苗的接种。据阿里健康透露，近一个月，天猫平台“流感疫苗”关键词搜索同比增长了7倍多。

往年的流感疫苗一般从10月份开始接种，今年受新冠肺炎疫情影响，全国多地都将流感疫苗接种时间提前了。目前多个城市已陆续进入普通人群接种阶段，如青岛市在8月下旬已开始流感疫苗接种，许多带孩子前往注射的家长都是提前半个月甚至一个月预约。为避免人员聚集，各地也做出相应安排，包括提供更多接种场地和时间、做好接种预约等。如吉林长春经济技术开发区临河社区卫生服务中心，以往只有上午可接种疫苗，由于流感疫苗接种量大，还专门开放了下午的时间段。8月26日起，阿里健康在北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、重庆、天津等全国25座城市上线了全家都可接种的流感疫苗预约接种服务。

疾控中心专家表示，流感会引发全身症状如发烧、浑身酸痛等，其带来的风险是个体的健康门户被打开，其他病就可能趁虚而入。由于流感与新冠肺炎症状很相似，每年流感季都会有大量病人涌到医院就诊，这将给医护人员鉴别诊断增加难度，对疫情防控不利，因此今年人们对流感及流感疫苗的重视程度较往年有所提高。

孕妇和大于6个月儿童应接种流感疫苗，小于6个月婴儿和对疫苗过敏者不宜

近日，中国疾控中心组织专家编制和印发的《中国流感疫苗预防接种技术指南（2020-2021）》，结合新冠肺炎疫情持续全球流行的背景，推荐以下人群为2020~2021年度的优先接种对象： 1. 医务人员，包括临床救治人员、公共卫生人员、卫生检疫人员等；2. 养老机构、长期护理机构、福利院等人群聚集场所脆弱人群及员工；3. 重点场所人群，如托幼机构、中小学校的教师和学生，监所机构的在押人员及工作人员等；4. 其他流感高风险人群，包括60岁及以上的居家老年人、6月龄~5岁儿童、慢性病患者、6月龄以下婴儿的家庭成员和看护人员以及孕妇或准备在流感季节怀孕的女性等。5. 对于≥6月龄且无禁忌证的人群均可接种流感疫苗。

专家提醒，由于6个月至3岁儿童流感疫苗接种需要分两针，且间隔4周，因此需要更早接种。如果错过了最佳接种时间，只要是在整个流感季内接种，虽晚但仍能获益。

此外，上海市新冠肺炎临床救治专家组组长、华山医院感染科主任张文宏提醒，＞6个月的儿童和成人均应该每年接种流感疫苗，但＜6个月的儿童不适合接种流感疫苗，对流感疫苗成分可能有严重和致死性过敏者也不推荐接种。特别要注意，对鸡蛋和疫苗成分过敏的儿童，有吉兰巴雷综合征病史的儿童和接种前身体不适的儿童，接种前需先咨询医生。

此外，接种流感疫苗可能会出现一些不良反应如接种处酸痛、发红、肿胀和低热等，但绝大多数症状轻微，在1~2天内可恢复；极少数人可能出现严重不良反应，如严重的过敏反应。

流感疫苗每年都需要接种，打过疫苗不等于不会感冒

据记者了解，目前我国已批准上市的流感疫苗有三价灭活流感疫苗（IIV3）和四价灭活流感疫苗（IIV4），IIV3 包括裂解疫苗和亚单位疫苗，IIV4 为裂解疫苗。专家指出，每年接种流感疫苗是预防流感的最有效手段，可以显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。

疾控专家提醒，流感疫苗并非一针管终生，需要每年接种。一是因为人体感染流感病毒或接种流感疫苗后获得的免疫力会随时间衰减，有证据提示，接种灭活流感疫苗对抗原类似毒株的保护作用可维持6~8个月；接种一年后血清抗体水平显著降低。二是因为流感病毒其抗原性易变，为匹配不断变异的流感病毒，世界卫生组织在多数季节推荐的流感疫苗组份会更新一个或多个毒株。所以，为保证接种人群得到最大程度保护，即使流感疫苗组份与前一季完全相同，鉴于多数接种者抗体滴度已显著下降，仍建议在当年流感季来临前接种。

一般来说，接种流感疫苗后可减少流感季大约80%的流感发生，且可明显减轻流感严重程度。但是，由于流感病毒的多变性，注射流感疫苗只能保护人体不被本年度流感疫苗所针对的流感病毒感染，并不能保证完全不被其他流感病毒或普通感冒所侵犯。因此，接种流感疫苗并不能完全保证我们不得流感，更不能保证我们不感冒。所以，即使接种了流感疫苗的儿童青少年，还是要注意日常防护，勤洗手、佩戴口罩、避免揉眼睛，在流感季尽量少到拥挤嘈杂场所。

中华医学会呼吸病学分会常委刘晓菊说，单从症状上，人们无法直接区分流感和新冠肺炎，所以很多家长一听到孩子咳嗽、发烧，就十分害怕。北京儿童医院新生儿科医师丁翊君指出，秋冬季本就是常见呼吸道传染病如流感、肺炎等的高发季节，“并不是说只要有咳嗽、发烧了，就一定是流感或新冠肺炎。但如果孩子出现发热症状，无论是在学校还是家里，一定要及时就医，然后通知学校、老师。”

丁翊君提醒广大家长，流感并不是普通感冒，是一种传染性强、传播速度快的疾病，48小时内是治疗最佳时期。流感的主要症状是持续高热、全身肌肉酸痛乏力，一些病例还伴有咳嗽、咽疼、消化道症状等。孩子一旦出现类似症状，一定要及时去医院就诊和排查，以免耽误病情，引发重症肺炎。（记者 王凯）