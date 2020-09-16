中国女医师协会健康管理专业委员会在京成立

9月13日，中国女医师协会成立健康管理专业委员会。大会由中国女医师协会副会长毛汛主持，会议通过无记名投票选举产生了主任委员、7位副主任委员、51位常务委员以及185位专委会委员。

中华预防医学会科普信息部副主任刘召芬当选为主任委员，北京大学第三医院常翠青教授、北京医院曹素艳主任医师、北京电力医院闫焱主任医师、上海市第一人民医院席晓薇主任医师、深圳市人民医院叶秀峰主任医师、海南医学院第二附属医院刘先霞主任医师以及河北省邯郸市中心医院齐俊娟副院长等当选为副主任委员。同时，中国女医师协会健康管理专业委员会聘请了首都医科大学附属北京天坛医院院长王拥军、北京大学人民医院副院长王建六为专委会名誉委员。

据了解，中国女医师协会是女医务工作者自愿组成，由卫生部主管并依法在民政部注册的国家一级协会，于1995年7月成立，属全国性、公益性、非营利性的社会法人社团。

会上，中国工程院院士、中国女医师协会会长乔杰通过视频连线的方式，对中国女医师协会健康管理专业委员会的成立表示祝贺并致辞。

本次大会还举办了“健康中国·母亲行动”女性健康管理论坛，论坛由中国女医师协会副会长陈晓枫主持。

中华全国妇女联合会书记处书记章冬梅致辞表示，实施“健康中国·母亲行动”是一项系统工程，需要凝聚全社会力量, 形成促进健康的合力，由健康管理专委会的专家发挥专业优势，推动这一活动广泛持久地开展，提高全民健康素养水平。

同时，中国女医师协会顾问任在晋、中国医院协会疾病与健康管理委员会主任委员周生来、中华预防医学会妇女保健分会主任委员王临虹也分别做了主题演讲。