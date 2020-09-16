林郑月娥：香港第三波新冠肺炎疫情已经受控

新华社香港9月15日电（记者刘明洋）香港特区行政长官林郑月娥15日下午举行抗疫记者会表示，新冠病毒普及社区检测计划14日晚圆满结束，特区政府各部门的公共服务15日起基本恢复正常，而香港15日也出现自7月初新一波疫情暴发以来第一次本地零确诊，这些事件都标志着香港第三波新冠肺炎疫情已经受控，市民可陆续恢复正常生活。

林郑月娥表示，学生可在下周开始分批回校上课，各种商业活动亦可逐步恢复，但不能掉以轻心，须紧守一些防疫措施，特区政府会继续严阵以待、迅速应变。特区政府亦希望能够尽快争取适当有序地通关，因为只有通过恢复经济，各行各业才能有更好发展。

林郑月娥介绍，中央支援特区抗疫的工作一共有3个项目，包括已完成的普及社区检测计划；在亚洲国际博览馆邻近土地上兴建一座两层高的临时医院，提供可容纳超过800张病床的负气压病房和相关医疗设施；在现有亚博馆八号馆至十一号馆增设社区治疗设施，配置大约1000张病床，而其中部分设有负气压系统。后两个项目的大部分前期及设计工作已完成。

特区政府财政司司长陈茂波在记者会上介绍，特区政府将要推出的第三轮防疫抗疫基金以及其他支援纾困措施共计约240亿港元，加上前两轮防疫抗疫基金措施、财政预算案措施等，财政支出逾3000亿港元，占本地生产总值约11%。