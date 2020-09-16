英国将试验吸入式新冠疫苗

英国将以向呼吸道喷射的方式对两种在研新冠疫苗作临床试验，以期验证这种施用方式的安全性和有效性。

这两种疫苗分别由英国帝国理工学院和牛津大学研发，现阶段正在做肌肉注射临床试验。

帝国理工学院14日在声明中说，试验人员将把疫苗用喷雾器喷进受试者口中，直接作用于呼吸道，检验安全性和有效性。

主持吸入式临床试验的帝国理工学院传染病系专家克里斯托弗·邱说，从鼻腔喷入流感疫苗被证实可以有效免疫，需要研究新冠疫苗直接作用于呼吸道是否也能起效。

声明说，相比肌肉注射引发的系统性免疫反应，向呼吸道喷射新冠疫苗可能引发局部和更特别的免疫反应。另外，依据先前的研究，就引发免疫反应所需疫苗剂量而言，吸入式比肌肉注射式更小。

研究人员正在招募受试者，需要30名年龄18岁至55岁的健康志愿者。试验定于数周内在伦敦开始。（惠晓霜）【新华社微特稿】