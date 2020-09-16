彻夜难眠很焦躁，调肝健脾好睡眠

指导专家：广州中医药大学副校长、广东省中医院副院长 张忠德教授

医案：王女士，62岁，失眠十多年

王女士曾是一名资深会计师，工作上事事操心，神经紧绷。入睡难容易醒，困扰她多年，多次调理，始终反复。尤其绝经后，睡眠问题更加严重；本以为上班压力过大，可退休10年来睡眠质量也没有任何改善，人也打不起精神，十分焦虑，近几个月胃部还有灼热感，夜间出汗多，还伴有腰酸、口干等症状，愁坏了王女士。经多番打探，终于找到了德叔求治。

德叔解谜：气血亏虚，脾虚肝郁

德叔认为引起王女士失眠焦虑的根源主要在于脾与肝。王女士年轻时生活不规律，工作繁忙，思虑过多，早已耗伤了心脾。脾为气血生化之源，脾虚则气血亏虚，日久累及肝，肝气不疏。肝失去了精血濡养，虚火上扰，自然睡眠困难，心情抑郁焦虑烦躁。中医认为气血是滋养女性的重要物质，绝经前后女性本身便气血阴阳失调，王女士步入更年期前后没有进行调治，且长期眠差，虚火点燃，则口干；阴虚阳气不能固守，便出现夜间汗多，累及肾脏则腰酸。治疗上德叔重在健脾平肝、滋阴安神，经过1个月治疗，王女士睡眠有了很大改善。

预防保健：安神操助眠

德叔建议王女士适当调整心态，睡前不要刷朋友圈、看视频等，以免大脑过度兴奋，影响睡眠；尽量缩短午睡时间，以免出现日夜颠倒。平时还可配合安神操缓解失眠。具体步骤如下：

1.揉按安眠穴、足三里穴、太冲穴、内关穴：将双手拇指指腹放置于安眠穴上，力度要适中，每个穴位按揉150～200次，每日1次。

2.轻拍头部：双手手指呈抓苹果状，十指分开，用指腹轻拍头皮，从上到下，从前到后，约轻拍5分钟。

德叔养生药膳房：佛手虫草花煲瘦肉

材料：猪瘦肉400克，虫草花（干品）30克，花菇4～5朵，黄豆80克，佛手（干品）15克，茯神15克，精盐适量。

功效：疏肝解郁，健脾安神。

烹制方法：诸物洗净，虫草花、花菇、黄豆、茯神放入温水中稍浸泡，猪瘦肉切块；上述食材一起放入锅中，加清水1500毫升（约6碗量），武火煮沸后改为小火煲1.5小时，加入适量精盐调味即可。此为3～4人量。

（羊城晚报记者 林清清 通讯员 沈中）